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Inversión americana en el Perú

Alfredo Ferrero considera necesario enfocarse en la inversión americana en el Perú: "En los temas que tenga déficit"

El exembajador de Perú en EE. UU., Alfredo Ferrero Diez - Canseco, sostuvo que existe un "reenfoque de Washington hacia América del Sur" y que en ese escenario el Perú empieza a ser importante.

Exembajador de Perú en EE. UU., Alfredo Ferrero Diez - Canseco
Exembajador de Perú en EE. UU., Alfredo Ferrero Diez Canseco Composición Exitosa

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/09/2026

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En conversación con Exitosa, el exembajador de Perú en EE. UU., Alfredo Ferrero Diez - Canseco, sostuvo que existe un "reenfoque de Washington hacia América del Sur" y que en ese escenario el Perú empieza a ser importante. 

Resaltó lo fundamental que es nuestro país al ser "el centro de Sudamérica" y que será un reto aprovechar la ubicación geográfica. Consideró necesario el enfoque en la inversión estadounidense en territorio nacional.

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