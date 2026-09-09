Mirtha Vásquez cuestiona incorporación de Perú al Escudo de las Américas: "No es un acuerdo multilateral"

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

La senadora Mirtha Vásquez, en diálogo con Exitosa, expresó su disconformidad con que el Perú próximamente forme parte del Escudo de las Américas. Explicó que ello "no tiene una claridad" porque considera que no es un acuerdo multilateral y, por el contrario, lo calificó como "una sujeción a la política de Estados Unidos".

Mirtha Vásquez sobre ingreso de Perú al Escudo de las Américas

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que Perú se incorporará al Escudo de las Américas, iniciativa lanzada por EE. UU. para coordinar acciones contra el crimen organizado. Asimismo, expresó su expectativa de trabajar con el gobierno de Keiko Fujimori y proyectar los 200 años de relaciones bilaterales hacia una nueva etapa de cooperación.

La noticia generó impacto en el ámbito político. La senadora Mirtha Vásquez, en conversación exclusiva con el programa 'Hablemos Claro' de Exitosa, no dudó en pronunciarse y mostrar su preocupación por las posibles implicancias de esa decisión para la política peruana.

Según precisó, en primer lugar, el Escudo de las Américas no constituye un acuerdo multilateral, ya que para ella, se trataría más de una "imposición de Estados Unidos" con alineamientos a la política de Donald Trump, que calificó como "punitiva y militarizada que no entra en negociaciones con países de Latinoamérica".

"Formalmente no tiene una claridad, es decir, no es un acuerdo multilateral, mas bien es una imposición de EE. UU., un alineamiento ideológico de los países que tienen gobiernos de derecha a EE. UU. y la política de Trump", expresó.

Cuestiona posible injerencia de EE. UU. en Perú

En segundo lugar, la senadora de Ahora Nación detalló que su preocupación recae en la "falta de formalidad" por no brindar mayor precisión sobre cuáles serán las obligaciones y compromisos que asumirá el Estado peruano con la incorporación de Perú al Escudo de las Américas.

"Sí nos preocupa porque, primero, esta falta de formalidad que no sabemos a qué nos compromete como país; segundo, hemos visto que representa este Escudo de las Américas con lo que se ha avanzado con otros países como Argentina, Chile, es una simple sujeción a la política de EE. UU. (...) Cuestionamos la injerencia que puede tener Estdos Unidos en países como Perú", explicó la senadora.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En entrevista con Exitosa, Mirtha Vásquez, senadora de Ahora Nación, anunció que el Congreso Bicameral llamará al canciller Carlos Espá para que explique los criterios detrás de la incorporación de Perú al Escudo de las Américas.



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¿Congreso citará al canciller Carlos Espá?

Durante su entrevista con Exitosa, Mirtha Vásquez también se refirió acerca de la ruptura de relaciones diplomáticas entre Perú e Irán. Cuestionó dicha decisión y la calificó de preocupante si es que el gobierno actual está administrando el país libremente o que se está sujetando a los lineamientos de Estados Unidos.

En medio de esa situación, anunció que el Congreso Bicameral llamará al canciller Carlos Espá para que explique los criterios detrás de la incorporación de Perú al Escudo de las Américas.

"Todo acuerdo multilateral tendría que pasar por el Congreso, pero resulta que como no tiene formalidad nos obvian. (...) Nosotros estamos llamando al Congreso al ministro de Relaciones Exteriores para que nos explique con qué criterios (Perú se incorpora al Escudo de las Américas) o simplemente está obedeciendo a las órdenes que imparte Trump por intermedio de Marco Rubio", señaló.

En ese sentido, en diálogo con Exitosa, la senadora Mirtha Vásquez cuestionó que el Perú forme parte del Escudo de las Américas. Advirtió que la iniciativa no constituye un acuerdo multilateral y la calificó como una posible "sujeción a la política de Estados Unidos".