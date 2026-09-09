Conductores de ETMOSA exigen resguardo policial tras tercer ataque armado

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La preocupación crece entre los conductores de la empresa de transportes ETMOSA luego de que uno de sus trabajadores fuera atacado a balazos cuando se encontraba abasteciendo combustible a su unidad. El hecho ocurrió en la avenida José Gálvez, en el distrito de La Perla, y se suma a una serie de atentados registrados contra esta empresa durante las últimas semanas.

Nuevo ataque alarma a transportistas

Este sería el tercer ataque armado ocurrido recientemente y ya son dos los conductores que resultaron heridos por impactos de bala. En el último atentado, la víctima logró sobrevivir pese a que la luna del piloto y el parabrisas de la unidad recibieron hasta cinco impactos. Además, la Policía encontró siete casquillos de bala en la escena.

Este sería el tercer ataque armado ocurrido recientemente y ya son dos los conductores que resultaron heridos por impactos de bala. Los anteriores ataques ocurrieron el 14 y 19 de agosto en la avenida José Gálvez, mientras que en enero de 2026 uno de los conductores de ETMOSA fue asesinado a balazos.

La situación genera mayor preocupación debido a que el patio de maniobras de ETMOSA, ubicado en San Martín de Porres, no cuenta con presencia policial ni militar, pese a los antecedentes de violencia.

A pesar de los ataques, los conductores continúan saliendo a trabajar debido a que los vehículos representan su principal herramienta laboral y una fuente de sustento para sus familias. La empresa realiza recorridos entre el Callao y San Martín de Porres, por lo que sus trabajadores permanecen expuestos durante sus jornadas.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En el distrito de SMP, desde los exteriores del patio de maniobras de la empresa de transporte 'Etmosa', se reporta ausencia de presencia policial y militar, pese a que la empresa fue víctima de un tercer atentado.



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