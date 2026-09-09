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Partidos de HOY, miércoles 9 de septiembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Los partidos de hoy, miércoles 9 de septiembre, llegan con una jornada cargada de fútbol. Inicia la fase de liga de la UEFA Champions League, cuartos de final de Copa Libertadores y de Copa Sudamericana.

Programación de partidos de hoy, miércoles 9 de septiembre
Programación de partidos de hoy, miércoles 9 de septiembre (Composición: Exitosa)

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 09/09/2026

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Para los que no dejan pasar un solo partido, este miércoles 9 de septiembre hay fútbol de sobra. Hoy la pelota rueda tanto en la UEFA Champions League y fases eliminatorias de la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y la Carabao Cup de Inglaterra. En esta nota te contamos los horarios canales para seguir cada encuentro en vivo.

Partidos de la UEFA Champions League HOY

Finaliza la primera fecha del principal torneo de clubes del mundo, hay seis partidos programados:

  • 11:45 a.m. | FC Barcelona vs. Feyenoord — ESPN/Disney+
  • 11:45 a.m. | Stuttgart vs. Viking — ESPN/Disney+
  • 2:00 p.m. | Liverpool vs. Atlético de Madrid — ESPN/Disney+
  • 2:00 p.m. | Napoli vs. Arsenal — ESPN/Disney+
  • 2:00 p.m. | Sporting Lisboa vs. Galatasaray — ESPN/Disney+
  • 2:00 p.m. | PSG vs. Slovan Bratislava — ESPN/Disney+

Partidos de la Copa Libertadores HOY

Se juegan los cuartos de final de la Copa Libertadores, hay dos partidos programados:

  • 5:00 p.m. | Palmeiras vs. Liga de Quito — ESPN/Disney+
  • 7:00 p.m. | Estudiantes de La Plata vs Corinthians — ESPN/Disney+

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Partidos de Copa Sudamericana HOY

De la misma manera, en la Sudamerciana tendremos un duelo entre brasileños:

  • 5:00 p.m. | Santos vs. Atlético Mineiro — DSports

Partidos de Carabao Cup HOY

La pelota también rodará en Inglaterra, hay un partido programado:

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  • 2:00 p.m. | Chelsea vs. Leeds United — Disney+ / SkySports

Este miércoles 9 de septiembre hay una jornada cargada de fútbol. La acción estará presente tanto en la UEFA Champions League y las rondas eliminatorias de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, con varios encuentros que prometen captar la atención de los hinchas.Te traemos los horarios y canales para seguir cada partido en vivo.

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