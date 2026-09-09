Partidos de HOY, miércoles 9 de septiembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Para los que no dejan pasar un solo partido, este miércoles 9 de septiembre hay fútbol de sobra. Hoy la pelota rueda tanto en la UEFA Champions League y fases eliminatorias de la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y la Carabao Cup de Inglaterra. En esta nota te contamos los horarios y canales para seguir cada encuentro en vivo.

Partidos de la UEFA Champions League HOY

Finaliza la primera fecha del principal torneo de clubes del mundo, hay seis partidos programados:

11:45 a.m. | FC Barcelona vs. Feyenoord — ESPN/Disney+

— ESPN/Disney+ 11:45 a.m. | Stuttgart vs. Viking — ESPN/Disney+

— ESPN/Disney+ 2:00 p.m. | Liverpool vs. Atlético de Madrid — ESPN/Disney+

— ESPN/Disney+ 2:00 p.m. | Napoli vs. Arsenal — ESPN/Disney+

— ESPN/Disney+ 2:00 p.m. | Sporting Lisboa vs. Galatasaray — ESPN/Disney+

— ESPN/Disney+ 2:00 p.m. | PSG vs. Slovan Bratislava — ESPN/Disney+

Partidos de la Copa Libertadores HOY

Se juegan los cuartos de final de la Copa Libertadores, hay dos partidos programados:

5:00 p.m. | Palmeiras vs. Liga de Quito — ESPN/Disney+

— ESPN/Disney+ 7:00 p.m. | Estudiantes de La Plata vs Corinthians — ESPN/Disney+

Partidos de Copa Sudamericana HOY

De la misma manera, en la Sudamerciana tendremos un duelo entre brasileños:

5:00 p.m. | Santos vs. Atlético Mineiro — DSports

Partidos de Carabao Cup HOY

La pelota también rodará en Inglaterra, hay un partido programado:

2:00 p.m. | Chelsea vs. Leeds United — Disney+ / SkySports

Este miércoles 9 de septiembre hay una jornada cargada de fútbol. La acción estará presente tanto en la UEFA Champions League y las rondas eliminatorias de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, con varios encuentros que prometen captar la atención de los hinchas.Te traemos los horarios y canales para seguir cada partido en vivo.