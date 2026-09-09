Minsa entra en reorganización por 90 días para evaluar su gestión y estructura administrativa

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Poder Ejecutivo dispuso la reorganización del Ministerio de Salud (Minsa) por un periodo de 90 días calendario, con el objetivo de realizar una evaluación integral de su situación administrativa, organizacional y de gestión.

La medida busca identificar las principales deficiencias que afectan el funcionamiento de la institución y establecer las reformas necesarias para mejorar su desempeño.

La disposición fue establecida mediante el Decreto Supremo N.º 014-2026-SA, publicado en el Diario Oficial El Peruano y refrendado por la presidenta Keiko Fujimori y el ministro de Salud, Luis Dyer.

La reorganización se produce luego de que, durante el proceso de transferencia de gestión y las primeras acciones de la nueva administración, se identificaran limitaciones, brechas y deficiencias organizacionales y funcionales que estarían afectando la articulación interna del sector.

¿Qué se evaluará durante los 90 días?

Durante el periodo establecido se realizará una revisión de la estructura y funcionamiento del Ministerio de Salud (Minsa) para identificar posibles duplicidades, superposiciones, vacíos o fragmentación de funciones entre sus distintas dependencias.

La finalidad es determinar si la organización actual responde adecuadamente a las necesidades del sector salud y, de ser necesario, establecer modificaciones que permitan mejorar la distribución de responsabilidades y la coordinación entre las diferentes áreas.

En este proceso, la Oficina de Organización y Modernización tendrá a su cargo la elaboración del diagnóstico correspondiente. Según el decreto, esta dependencia deberá presentar al Despacho Ministerial, en un plazo máximo de 60 días calendario, un informe sobre la situación administrativa, organizacional y de gestión del ministerio.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | A través de un decreto supremo publicado hoy, se declara la reorganización del Ministerio de Salud (Minsa) por un plazo de 90 días calendario, con el objetivo de evaluar su situación administrativa, organizacional y de gestión.



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El decreto establece además que la implementación de las medidas será financiada con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Salud, por lo que no implicará recursos adicionales del Tesoro Público.

La reorganización tiene como uno de sus principales objetivos fortalecer la rectoría del sector, mejorar la coordinación institucional y contribuir al cumplimiento de las metas establecidas en la Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030 "Perú, País Saludable".

Luis Dyer anuncia reorganización del PRONIS

Entre los principales anuncios, informó sobre una reorganización del Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis), con el objetivo de acelerar la ejecución de infraestructura médica y atender las necesidades de la población.

Incluso, Luis Dyer señaló que una de las prioridades será culminar las obras que actualmente se encuentran paralizadas. "Lo que está avanzado hay que terminarlo", afirmó, al considerar que no sería responsable dejar sin financiamiento establecimientos que presentan avances, pero están paralizados.

Con esta medida, el Ejecutivo pone en marcha un proceso de reorganización que permitirá revisar el funcionamiento interno del Minsa y, a partir del diagnóstico correspondiente, plantear modificaciones a su estructura.

Los informes que se elaboren durante los próximos 90 días serán claves para determinar qué reformas deberán implementarse para mejorar la gestión y fortalecer la conducción del sector salud.