Vía Expresa Sur: auto termina con las llantas arriba tras impactar contra montículo de tierra en Surco

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un automóvil terminó con las llantas arriba luego de protagonizar un aparatoso accidente durante la madrugada en la Vía Expresa Sur, en el distrito de Surco. El hecho ocurrió aproximadamente a las 2:30 a. m., cuando el vehículo de color rojo circulaba por una de las vías auxiliares de esta transitada arteria.

Accidente en la Vía Expresa Sur

Según información policial preliminar, el conductor, un joven que se encontraba al volante, aparentemente se habría quedado dormido mientras manejaba. El automovilista habría pestañeado por unos segundos y, al continuar su recorrido, no se habría percatado de la presencia de un montículo de tierra ubicado en la vía.

De acuerdo con los primeros reportes, el montículo de tierra ocupaba parte de uno de los carriles y se encontraba en una zona donde actualmente se vienen realizando trabajos. Al impactar contra este obstáculo, el vehículo perdió el control, se elevó y terminó dando una vuelta de campana hasta quedar completamente volcado, con las llantas hacia arriba.

La violencia del impacto generó preocupación entre quienes se encontraban en la zona. Sin embargo, el sistema de seguridad del automóvil habría evitado consecuencias mayores. La bolsa de aire se activó y permitió que el conductor sobreviviera al accidente con únicamente algunos golpes. El joven fue auxiliado y trasladado posteriormente a un centro de salud.

Hasta el lugar llegaron personal del Cuerpo General de Bomberos, quienes realizaron labores de rescate y atención tras el accidente. También acudieron trabajadores de la Municipalidad de Surco con una grúa para retirar el automóvil de la vía y permitir que el tránsito pudiera desarrollarse con mayor normalidad.

🔴🔵 Surco: Auto termina con las llantas arriba tras chocar contra montículo de tierra



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El accidente habría ocurrido en una zona donde se ejecutan obras correspondientes a la Municipalidad Metropolitana de Lima. Según serenos de Surco, cuando la Vía Expresa Sur fue entregada, todavía existían trabajos inconclusos, situación que habría contribuido a la permanencia del montículo de tierra que terminó convirtiéndose en el obstáculo para el conductor.

Pese a las labores realizadas durante la madrugada, el montículo de tierra que habría provocado el accidente continúa en el lugar. La situación genera preocupación debido a que podría representar un nuevo riesgo para otros conductores que circulen por esta vía, especialmente durante la noche, cuando la visibilidad disminuye considerablemente.

Es así que, este accidente en la Vía Expresa Sur evidencia el riesgo que representan los obstáculos dejados en zonas de obras. Aunque el conductor sobrevivió con golpes leves, la permanencia del montículo de tierra podría generar nuevos incidentes. Las autoridades deberán evaluar la señalización y seguridad del sector para evitar que otro vehículo termine protagonizando una emergencia similar.