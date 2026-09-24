Caso Liceo Naval: identifican a los tres adultos que viajaban en bus en el que se produjo presunta agresión sexual a menor

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Como parte de la investigación para esclarecer los hechos de la presunta agresión sexual a un menor de edad de 16 años del colegio Liceo Naval Almirante Guise, de San Borja, se reveló la identidad de los tres adultos que viajaban en el bus junto a los estudiantes agresores y la víctima.

Caso Liceo Naval: identifican a adultos que estaban en bus

De acuerdo con la información proporcionada, una resolución ordenó que la institución educativa proporcione la información necesaria para citar a los adultos. Vale señalar que ellos son investigados por la presunta comisión del delito de exposición a peligro o abandono de personas en peligro.

En ese sentido, se trata del conductor del vehículo, Juan Carlos Apaza Flores; el entrenador de la delegación deportiva, Rafael Ludeña Valdivia; y el docente que acompañaba a los estudiantes, Víctor Pablo Muñoz Guerra.

Es preciso señalar que, en el caso del entrenador este había reemplazado a quien habitualmente solía acompañar a los menores en sus actividades deportivas. La información fue constatada por la víctima y los presuntos agresores quienes afirmaron no conocerlo.

Este dato será clave debido a que con ello se podría determinar si los adultos dejaron sin atención al adolescente que habría sido agredido sexualmente. Según el documento fiscal las tres personas debieron garantizar la integridad de todos los alumnos, situación que no sucedió.

Además, en dicho texto, la fiscal ordena la remisión de todos los actuados a la mesa de partes de las fiscalías penales de Lima porque al ser mayores de edad no les corresponde investigarlos.

Afrontarían hasta 30 años de cárcel según abogado de la víctima

En diálogo con Exitosa, Jorge Petrozzi, abogado de la familia de la víctima en el caso Liceo Naval, indicó que los adultos que estuvieron en el bus durante la agresión al alumno podrían afrontar hasta 30 años de prisión, según las responsabilidades que determine la investigación.

"Es una omisión criminal y la consecuencia de ello de acuerdo a nuestro Código Penal es que reciben la pena del delito cometido por las personas quienes ellos evitaron custodiar o impedir que realizaran el hecho punible. Como se trata de adultos, ellos enfrentarían una pena que puede llegar hasta los 30 o 31 años privativa de la libertad por haber permitido que esto ocurra", explicó el letrado.

En el marco de la investigación de la presunta agresión sexual que sufrió un alumno del Liceo Naval Almirante Guise, se revelaron las identidades de los tres adultos que viajaban junto a los menores en el bus donde habría ocurrido el suceso, quienes son investigadas por la presunta comisión del delito de exposición a peligro o abandono de personas en peligro.