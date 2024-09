Descubre a los líderes taiwaneses en la Expoalimentaria 2024

25/09/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

Por segundo año consecutivo Taiwán está presente en la Feria de alimentos más importante de América Latina con quince destacadas empresas que ofrecerán sus innovadoras máquinas y productos a los asistentes de la Expoalimentaria 2024. Este importante evento se realiza del 25 al 27 de septiembre en el Centro de Convenciones Jockey en el distrito limeño de Santiago de Surco. Descubre a los líderes taiwaneses que exhibirán sus más recientes avances tecnológicos de su industria en la Expoalimentaria 2024.

Chang Shen Machinery Co LTD

Fue fundada en Taiwán en 2011 y desde sus orígenes fabrica máquinas que producen latas de aluminio con los estándares de calidad y tecnología de punta que el mercado emergente del mundo lo exige. Su constante actualización de equipos para fabricar cerradoras y llenadoras de latas de aluminio ha llevado a Chanh Shen Machinery a recibir importantes certificaciones como el DUNS, el identificador único de nueve dígitos para empresas utilizado en todo el mundo para establecer credibilidad, acceder a créditos y expandirse en los mercados internacionales.

Keenpro Industry Corp

Es una empresa de capital taiwanés que fabrica y provee máquinas de moldeo por soplado de botellas de PET de alta calidad, llenado y etiquetado. Las hay para diversas formas y volúmenes de botellas desde 50 ml hasta 12 litros. El PET o polietileno es ampliamente utilizado para fabricar botellas de agua, refrescos, aceites comestibles y productos lácteos y las máquinas de Industria Keenpro producen estos envases de alta resistencia y barrera a la humedad.

La característica principal de sus máquinas es el ahorro de energía, además son respetuosas con el medio ambiente por sus bajas emisiones de carbono.

Shan Shui Me Food Enterprise Co LTD

Fundada en 1979 es una empresa certificada por la Asociación de Alimentos de Calidad de Taiwán que se dedica a la producción y comercialización de arroz de alta calidad y que es exportado a los mercados más exigentes del mundo como Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y Japón. Se trata de un arroz orgánico, sin aditivos artificiales conservantes y elaborados con maltosa de alta calidad para preservar el sabor dulce, pero nada empalagoso. Este innovador método de producción de arroz fue presentado en la reciente feria comercial de Food Taipei 2023.

JTL Machinery Technology Co. LTD

Fue fundado en 2013 pero establecido oficialmente en 2021 en Taiwán. Se trata de una empresa que brinda soluciones para la automatización de procesos de selección y envasado de productos alimenticios. Su enfoque es la calidad, la eficiencia y el servicio en el proceso de envasado de alimentos y mezclado.

Hopak Machinery Co. LTD

Fundada edn 1992, Hopak Machinery Co LTD se ha dedicado al negocio de diseño de maquinarias y venta de envolvedoras de flujo horizontal de alta velocidad. Hopak amplió hace poco su cartera de productos añadiendo líneas de envasado completas y diseño de envases automáticos para toda la planta. Hopak suministra equipos para envasar productos alimenticios, químicos, farmacéuticos, de ferretería, editoriales y domésticos en todo el mundo.