Daniel Quintero vuelve a despotricar contra el Perú: "Nos tocó calcular cada cuánto pasaban las pirañas del Ejército peruano"

El denunciado por el Congreso y declarado como persona non grata, el colombiano Daniel Quintero, volvió una vez más a despotricar contra el Perú. Esta vez, frente a prensa de su país, tildó al Ejército nacional como "pirañas".

Daniel Quintero no escarmienta

EL precandidato a la presidencia de Colombia parece no aprender la lección, luego de haber sido rechazado por la clase política de nuestro país, y ser impedido de poder ingresar a nuestro territorio por sus conductas y expresiones hacia nuestra soberanía.

Como se recuerda, la polémica empezó cuando Quintero aceptó haber sido quien colocó una bandera extranjera en la Isla Chinería, en el distrito peruano de Santa Rosa, asegurando que ese territorio pertenece al país cafetero.

Ahora, según un video viralizado en Tik Tok, el exalcalde de Medellín volvió a faltar el respeto al Perú, señalando a la prensa local que para lograr su fechoría, de colocar el pabellón, tuvo que hacerlo, cerciorándose el paso de la armada peruana.

"Hoy ese territorio está tomado por el Ejército peruano. Para poder hacer la intervención, nos tocó calcular cada cuánto pasaban las pirañas del Ejército peruano", narró.

EN esa línea, burlando los tratados oficiales que ratifican la soberanía nacional, Quintero enfatizó una vez más que la zona de Loreto les pertenece a ellos, por lo que justificó su deplorable acto como una acción de "defensa territorial"

"Hice lo que haría cualquier colombiano cuando le quieren quitar su tierra: ir e izar la bandera de Colombia en ese territorio peruano", señaló.

Persona non grata

Tras las ofensivas acciones y declaraciones de Daniel Quintero, el Congreso de la República, en sesión plenaria desarrollada el pasado jueves 14 de agosto, aprobó, por unanimidad, declararlo como persona non grata.

La Moción de Orden del Día 18499, presentada por la congresista Patricia Juárez (Fuerza Popular), "se rechazó y y condenó enérgicamente" lo cometido por Quintero "por constituir una afrenta a la soberanía, la integridad territorial y el orden jurídico de la República del Perú".

Por unanimidad, el #PlenoDelCongreso aprobó la Moción 18499, por la cual acuerda rechazar y condenar enérgicamente las acciones del ciudadano colombiano Daniel Quintero Calle, por constituir una afrenta a la soberanía.

Por su parte, el exalcalde de de Santa Rosa, Iván Noguera, en conversación con Exitosa, reveló que se impulsará una denuncia formal contra Quintero, la cual será respaldada por la parlamentaria colombiana Yenica Acosta, quien también reforzará la declaratoria de persona non grata contra el exburgomaestre paisa.

"Tengo muchos amigos allí, me están escribiendo, me han pasado el video, están totalmente indignados y vienen presentando denuncias ya para este señor", expresó Noguera.

De esta manera, se conoció que Daniel Quintero volvió a generar polémica, tras tildar al Ejército peruano de "pirañas", frente a la prensa de su país.