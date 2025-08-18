Pamela López y su inesperada reacción tras ser acusada de mantener a Paul Michael

18/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López volvió a estar en el ojo público luego de protagonizar una inesperada reacción en TikTok. La influencer no se quedó callada tras ser acusada de mantener a su pareja, el cantante Paul Michael, y decidió responder de forma directa y contundente, dejando en claro qué hace realmente con su dinero.

¿Pamela López mantiene a Paul Michael?

Durante una transmisión en vivo en TikTok, Pamela López respondió sin filtros a los comentarios que aseguraban que ella mantenía a su pareja, el cantante Paul Michael.

La polémica había explotado en redes sociales luego de que algunos usuarios insinuaran que el joven artista de 27 años se aprovechaba de la fama y los recursos de la influencer.

"Lo mucho o poco que tengo, todo ese 100 % no es para mi colágeno. Yo no mantengo a mi colágeno", dijo Pamela López enfurecida, dejando en claro que su dinero está destinado únicamente para el bienestar de sus hijos y no para sostener a su pareja.

¿Cueva intentó comunicarse con Paul Michael?

Por otro lado, hace unos días Pamela López contó que el padre de sus hijos, Christian Cueva, no paraba de intentar comunicarse con Paul Michael, aparentemente pasado de copas, y hasta usó el número de un amigo que vive con él en Ecuador.

"Ayer sucedió algo inesperado y no logramos entender. El padre de mis hijos escribiéndole y mandándole audios a Paul Michael. Al parecer, ebrio", comentó Pamela López.

Según contó la influencer, todo ocurrió mientras Paul Michael se encontraba en plena celebración del aniversario de Universitario de Deportes en el Estadio Monumental, acompañado de la Orquesta Candela.

"Apenas acabó el concierto anoche, me dice: 'Quiero mostrarte algo. Me han llamado insistentemente de un número de Ecuador'", relató la influencer trujillana.

Pamela López reveló que el misterioso número desde el que intentaron comunicarse con Paul Michael pertenece a un tal "Mariño", un viejo conocido de toda la familia Cueva López.

Según la influencer, este personaje se mantuvo alejado de su entorno durante años porque su presencia había tenido demasiada influencia negativa en la vida del futbolista.

La inesperada reacción de Pamela López tras ser acusada de mantener a Paul Michael cerró un capítulo marcado por críticas en redes sociales. La influencer trujillana reiteró que no mantiene al cantante chalaco y dejó claro que el dinero que gana está destinado exclusivamente al bienestar de sus hijos, fruto de su relación con Christian Cueva.