Detalles de la caída de 'Johnson Pulpo': Policía boliviana halló dinero, celulares y evidencias de cirugías

01/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Policía de Bolivia brindó una conferencia brindó una conferencia de prensa en la que brindó detalles de la captura de Johnson Smit Cruz Torres, cabecilla de la organización criminal 'Los Pulpos'. Se resaltó que la notificación roja que tenía en Interpol fue clave para su detención pese a que pretendió darse a la fuga.

Coordinación internacional y el operativo de detención

Las investigaciones que permitieron dar con el paradero del delincuente demandaron un trabajo articulado de alcance transnacional. El despliegue requirió el cruce de datos estratégicos entre la Policía Boliviana, la Policía Nacional del Perú (PNP) y el FBI para rastrear los movimientos del cabecilla de 'Los Pulpos' que mantenía bases operativas en Perú y ramificaciones en Chile y Argentina.

"Ha sido arrestado el día de hoy. Ya cuenta con una sentencia condenatoria a cadena perpetua en la República del Perú por los múltiples delitos cometidos. Asimismo, esta persona tiene una notificación en su hoja que cursa en la Interpol a través de la cual hemos realizado las diversas formulaciones de carácter internacional y el día de hoy ha sido ubicado, ha sido localizado y ha sido arrestado", señaló la Policía de Bolivia.

El operativo final se concentró en una zona residencial donde el peligroso hampa pretendió burlar a las autoridades. De acuerdo con el reporte oficial, el criminal fue ubicado en la Av. Isaac Tamayo entre la calle Tumusla, en un edificio de departamentos comerciales donde intentó darse a la fuga tras advertir la presencia de la policía boliviana; sin embargo, las fuerzas del orden redujeron al prófugo de inmediato.

Alteración de fisonomía, incautaciones y labor de inteligencia

La inspección a la fisonomía del detenido confirmó que había recurrido a procedimientos médicos clandestinos para evadir las ordenes de captura vigentes en su contra. Las autoridades detallaron el alcance de las intervenciones quirúrgicas destinadas a modificar sus rasgos faciales e interferir con los registros biológicos de los sistemas de identificación.

"De acuerdo a las indagaciones realizadas se ha realizado diversas cirugías plásticas para poder cambiar su identidad su fisonomía. Entre ellos se han detectado cirugías plásticas de las orejas de los pómulos de las cejas entre otros", señaló el vocero institucional.

La efectividad de la intervención respondió al procesamiento rápido de alertas operativas remitidas horas antes del golpe táctico. Además, señalaron que por su "alto valor regional" y el trabajo desplegado de manera coordinada con las unidades especializadas de la Dirección de Inteligencia de Bolivia se logró dar con su ubicación.

En ese sentido, 'Johnson Pulpo' deberá afrontar los procesos de extradición inmediata para ser puesto a disposición de la justicia peruana y cumplir la condena a cadena perpetua que pesa en su contra.