Ley de Presupuesto 2027: Comisión Bicameral del Congreso aprueba cronograma de presentación de Julio Velarde y otros funcionarios de Estado

01/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República aprobó por unanimidad el cronograma de presentación de los titulares de diversas entidades públicas, con la finalidad de que sustenten de sus proposiciones legislativas de la Ley de Presupuesto del Sector Público, Ley de Endeudamiento y Ley de Equilibrio Financiero para el Año Fiscal 2027.

A través de su sesión bicameral llevada a cabo este martes 01 de septiembre, el grupo de trabajo que preside el senador de Fuerza Popular, José Arista Arbildo, aprobó su agenda de trabajo, en concordancia con el artículo 69 del Reglamento del Congreso de la República, como parte del proceso de análisis y dictamen de las principales normas económicas y presupuestales del país.

Fecha de presentación de los principales funcionarios públicos del país

De acuerdo con el cronograma aprobado, el martes 8 de septiembre, a las 9:00 a. m., se presentará el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba Bustinza; a las 10:00 a. m., el viceministro de Economía; a las 11:00 a. m., el viceministro de Hacienda; y a las 12:00 m., el contralor general de la república, César Aguilar Surichaqui.

Asimismo, el viernes 11 de setiembre, a las 9:00 horas, acudirá el presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde; a las 10:00 horas, el titular de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat); y a las 11:00 horas, el titular del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan).

Según el artículo 105 de la carta magna, el procedimiento tiene carácter de "muy urgente", por lo cual tiene prioridad por sobre otras iniciativas presentadas. Vale recordar que, el trámite se realiza entre agosto y noviembre de cada año, teniendo como fecha límite para su aprobación en el Pleno, el día 30 del último mes en referencia.

La Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República aprobó el cronograma de presentación de los titulares de diversas entidades públicas para la sustentación del presupuesto público 2027.



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Luis Galarreta y Elmer Cuba son citados al Congreso para el jueves 03 de septiembre

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y el ministro de Economía, Elmer Cuba, fueron citados al Pleno del Congreso para este jueves 03 de septiembre para que sustenten los proyectos de Ley de Presupuesto, de Endeudamiento y de Equilibrio Financiero del Sector Público para el Año Fiscal 2027.

Según la citación emitida por el oficial mayor, Giovanni Forno, la sesión empezará a las 10:00 a. m. donde se espera la concurrencia de todos los senadores y diputados del país.

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Se convocó a sesión del Pleno del Congreso el jueves 3 de septiembre, desde las 10:00 a. m., a fin de que acudan el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Economía para sustentar los proyectos de Ley de Presupuesto, de Endeudamiento y de... pic.twitter.com/nfFQEXiGer — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) August 29, 2026

En el marco del Reglamento del Congreso, la exposición de las leyes presupuestarias debe realizarse dentro de las 48 horas de presentados los proyectos ante el Parlamento. La sustentación estará a cargo del presidente del Consejo de Ministros y del titular del Ministerio de Economía y Finanzas, y deberá abordar fundamentalmente las prioridades del gasto y las fuentes de financiamiento.

Finalmente, tras la presentación de todas los funcionarios en mención, la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República se encargará del análisis interno de los textos para su posterior aprobación definitiva en el Pleno.