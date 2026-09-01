Corte de LUZ en Lima y Callao el 2 de septiembre: ¿cuáles serán los distritos afectados?

01/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de luz sorprenderá el martes 1 de septiembre. Conoce el cronograma de la suspensión temporal del servicio eléctrico donde se detalla la lista que se verán afectados y los horarios en que se ejecutará la medida.

Corte de luz en Lima y Callao: ¿cuál es el motivo, según Pluz Perú?

Pluz Energía tiene programadas interrupciones del servicio eléctrico en distintos sectores de Lima y Callao. De acuerdo a su comunicado, la medida responde a trabajos de mantenimiento preventivo para seguir optimizando la infraestructura de la red eléctrica.

En ese sentido, insta a sus usuarios a tomar medidas previsionales desde ya para aminorar la interrupción temporal del servicio eléctrico. Asimismo, les recuerda que el corte no será en un distrito en su totalidad, sino en determinados sectores que se detallan en su cronograma oficial.

Cronograma del corte de luz: distritos afectados el 27 de agosto

Para saber a tiempo si tienes un corte programado esta semana, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos en la imagen qué distritos de Lima y Callao no tendrán luz este miércoles 2 de septiembre:

En el Callao

Desde las 10:00 a. m . hasta las 6:00 p. m. en los jirones. Pacasmayo cdra 2., Supe cdras 3, 4, 5, 6, Chiclayo cdra 2, calles Lambayeque cdra 3, Pacasmayo cdra 2, Supe cdras 3,4, Chachapoyas cdras 1, 3, 5 y av. Federico Fernandini cdra. 4.

en los jirones. Pacasmayo cdra 2., Supe cdras 3, 4, 5, 6, Chiclayo cdra 2, calles Lambayeque cdra 3, Pacasmayo cdra 2, Supe cdras 3,4, Chachapoyas cdras 1, 3, 5 y av. Federico Fernandini cdra. 4. Desde las 9:00 a. m. hasta las las 6:00 p. m. en la urb. Industrial Bocanegra AV. Elmer Faucett MZ F, Calle 1 cdra 1 MZ F y E.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 8:00 a. m. hasta las 7:00 p. m. en la Urb. Canto Rey AV. Los Próceres de la Independencia cdras 32, 33 y el jr. Amazonas cdra 32, Mmz G, N1, Q.

Desde las 10:00 a. m. hasta las 3:30 p. m.

Corte en SJL.

En Carabayllo

Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en Pro. viv. Histórico Punchauca Mzs. A, E, F, Asoc. Resd. de Viv. El Palmar de Caraybayllo Mzs. A, B, C, Pro. Viv. Las Flores Mz. B.

Desde las 9:30 a. m. hasta las 6:30 p. m.

Corte en Carabayllo

En Lima Cercado

Desde las 8:00 a. m, hasta 6:00 p. m. en la urb. Conde de la Vega Av. Oscar R. Benavides cdras 18, 19, 20, Av. Luis Carranza cuadras 18, 19, y la av. Nicolás Dueñas cdras 8 y 9.

Así que si tienes pensado hacer uso de algún electrodoméstico el 27 de agosto, deberías verificar primero si tu distrito está en la lista de los que se verán afectados por el corte de luz programado por Pluz Perú.