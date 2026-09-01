Corte de AGUA en Lima el 2 de septiembre: conoce los distritos afectados y horarios, según Sedapal

01/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Cronograma de corte de agua el 2 de septiembre. Sedapal reporta que habrá interrupción temporal del servicio programado para el lunes en diversos distritos de Lima, por lo que insta a los usuarios revisar la lista con los horarios en que se ejecutará la medida.

Corte de agua el 2 de septiembre: ¿cuál es el motivo?

El 2 de septiembre habrá corte de agua en algunos distritos de la capital, de acuerdo al último reporte de Sedapal, que debes tener en cuenta conforme pasen las horas puede variar el cronograma. La empresa precisa que la suspensión temporal del servicio responde a los trabajos de mantenimiento preventivo programados con el objetivo de seguir optimizando el suministro y sistema de distribución.

En ese sentido, ante el anuncio de que algunos hogares se verían afectados con la medida en determinados horarios, Sedapal insta a los vecinos a tomar medidas previsionales como el almacenamiento del agua anticipado.

Además, pone a disposición el número del Aquafono (01) 317-8000, una línea telefónica habilitada para que puedas consultar las dudas que tengas sobre las incidencias en tu suministro. Recuerda que el corte de agua no será en un distrito en su totalidad, sino en determinados asentamientos humanos, calles, urbanizaciones y jirones.

Distritos afectados por corte de agua: zonas y horarios

Para conocer a detalle los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de la capital por mantenimiento, así como los horarios de las interrupciones imprevistas en Lima, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zonas que se verán afectadas el miércoles 2 de septiembre:

En San Miguel

Desde las 10:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. en urb. Huertización Fundo San Miguel, C.H. Parque Gallesi, Cercado, Urb. Pando 7ma etapa. Av. Lima, Jr. Yungay, Av. Bertolotto, Psje. San Luis y la Calle Leoncio Prado.

En La Molina

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en Urb. Las Praderas de La Molina, Coop. Superintendencia de Banca y Seguros.

En Santiago de Surco

Desde las 12:00 p. m. hasta las 11:00 p. m en Urb. El Dorado, Urb. Liguria, Urb. Vista Alegre. Av. Ayacucho, Av. Santiago de Surco, Av. Alejandro Velasco Astete, jr. Juan Germán Lapeyre.

en Urb. El Dorado, Urb. Liguria, Urb. Vista Alegre. Av. Ayacucho, Av. Santiago de Surco, Av. Alejandro Velasco Astete, jr. Juan Germán Lapeyre. Desde las 5:00 a. m hasta las 9:00 p. m en urb. Cerros de Camacho y Urb. Club Golf Los Incas.

Saber con anticipación un corte de agua en Lima es importante porque permite a las familias organizarse y almacenar el recurso hídrico para actividades básicas como cocinar, beber, limpiar y mantener la higiene. Por ello, revisa el cronograma de la interrupción temporal del servicio programado para el 2 de septiembre, según Sedapal.