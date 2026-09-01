'Jhonsson Pulpo': Así es como cambió su identidad para evadir a la justicia en Bolivia hasta su caída

01/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La captura de Jhonsson Smit Cruz Torres, alias "Jhonsson Pulpo", en La Paz, Bolivia, cerró un largo capítulo de persecución internacional contra uno de los criminales más buscados del país. El líder de la organización Los Pulpos, condenado a cadena perpetua en el Perú, había logrado permanecer prófugo gracias a una estrategia que combinó cambios radicales en su apariencia física y el uso de múltiples identidades falsas.

Transformación física

Durante varios años, Cruz Torres alteró progresivamente su rostro para dificultar su identificación. En los primeros registros policiales aparecía con facciones alargadas, rostro delgado y nariz prominente. Sin embargo, en las imágenes recientes se le observa con mejillas más voluminosas, facciones redondeadas y una nariz aparentemente más pequeña.

También se aprecian variaciones en el tamaño de las orejas y en el estilo del cabello: pasó de llevarlo corto y lacio a lucirlo más largo, ondulado y con un peinado diferente. Estos cambios, que habrían incluido procedimientos estéticos en pómulos, cejas e incluso párpados, complicaron su reconocimiento en la vía pública.

Johnsson Smit Cruz

Identidades falsas y vida en Bolivia

La transformación física fue acompañada de una red de documentos falsos. En su captura se hallaron pasaportes peruanos, un DNI y cédulas bolivianas registrados a nombre de otras personas. Con ellos habría alquilado viviendas y se desplazaba sin levantar sospechas.

En Bolivia se presentaba como empresario inmobiliario, residiendo en sectores exclusivos de La Paz como Achumani e Irpavi, donde los alquileres oscilan entre 1,800 y 2,500 dólares mensuales. El seguimiento de estas propiedades y de su entorno permitió a los investigadores confirmar que permanecía en Bolivia, pese a que se creía que había huido a Chile.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | En diálogo con Exitosa, el periodista boliviano, Ariel Ramírez, informó que debido a la peligrosidad de Jhonsson Smit Cruz, cabecilla de "Los Pulpos" podría ser trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro.



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El operativo se realizó este marte a las 9:45 de la mañana en un inmueble de la calle Isaac Tamayo, en La Paz. Fue un trabajo conjunto entre agentes peruanos y bolivianos, con apoyo de equipos de inteligencia y cooperación internacional.

El coronel Adrián Javier Álvarez Arismendi, comandante interino de la Policía Boliviana, confirmó que Cruz Torres recurrió a cirugías plásticas para alterar su apariencia y dificultar su identificación. La caída de Jhonsson Pulpo representa un golpe significativo contra Los Pulpos, organización criminal que extendió sus operaciones desde Trujillo hacia otros países de la región.

Su captura revela el nivel de sofisticación que alcanzan las redes criminales para evadir la justicia, desde cirugías plásticas hasta el uso de documentos falsos y fachadas empresariales. Ahora, con su expulsión al Perú, se abre la posibilidad de esclarecer crímenes recientes y frenar la expansión internacional de la organización.