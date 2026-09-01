Erin Piacenti: ¿Quién es la víctima que murió apuñalada en Times Square y celebró su aniversario menos de un mes antes?

01/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El corazón de Nueva York, Times Square, fue escenario de un ataque que conmocionó a la ciudad y al país entero. Una mujer armada con cuchillos sembró el terror en la concurrida intersección de la Séptima Avenida y la calle 42, dejando como saldo la muerte de Erin Piacenti, una joven ejecutiva de 32 años que apenas semanas antes había celebrado su segundo aniversario de matrimonio.

Un ataque inesperado

El hecho ocurrió el lunes 31 de agosto, alrededor de las 4:30 de la tarde. La agresora, identificada como Pamela Cisneros, de 49 años, residente de Queens, llevaba dos cuchillos grandes en una bolsa de compras. Primero atacó a un hombre de 68 años que acababa de salir del metro junto a su esposa, hiriéndolo en el abdomen. Segundos después, se abalanzó sobre Piacenti y la apuñaló también en el abdomen.

La joven fue trasladada de urgencia al hospital, pero los médicos no pudieron salvarle la vida. El hombre herido, en cambio, se encuentra estable. La agresora fue abatida por la policía tras negarse a soltar las armas y amenazar con matar a los agentes.

NYPD probe: Bank of America (BOA) VP Erin Piacenti, 32, was fatally stabbed in an apparently random attack in Times Square yesterday (31/8/2026)



WATCH: Police later shot and killed the alleged attacker, Pamela Cisneros, after she advanced toward officers armed with two knives. pic.twitter.com/PuPrSrTw2L — Journalism CRIME BOSS✍️ (@Raggahmufinzent) September 1, 2026

La víctima

Erin Piacenti era una profesional en ascenso. Graduada de la Universidad de Pennsylvania en 2016 y con un título en Derecho por la Fordham Law School en 2021, se desempeñaba como vicepresidenta en Bank of America, en el área de Business Selection and Conflicts.

Residente de Chester, Nueva Jersey, había celebrado a inicios de agosto su segundo aniversario de matrimonio, compartiendo en redes sociales imágenes de la ocasión. Su vida personal y profesional reflejaba estabilidad y proyección, lo que hace aún más dolorosa su partida. Bank of America emitió un comunicado lamentando su muerte y destacando que era una colega valiosa y querida por todos.

Piacenti había celebrado su segundo aniversario pocos días antes de la tragedia

Las autoridades descartaron vínculos con terrorismo y calificaron el ataque como un hecho aislado, pero el caso generó preocupación sobre la seguridad en espacios públicos emblemáticos como Times Square. La agresora tenía antecedentes de problemas de salud mental documentados en 2018 y 2019, lo que abre interrogantes sobre el seguimiento de estos casos y la prevención de tragedias.

La muerte de Erin Piacenti simboliza la fragilidad de la vida frente a actos de violencia súbita. Una joven que apenas iniciaba una nueva etapa personal y consolidaba su carrera profesional fue arrancada de su entorno por un ataque inesperado. Su historia, marcada por logros y sueños, se convierte ahora en un recordatorio de la necesidad de reforzar la seguridad y la atención a la salud mental para evitar que tragedias como esta vuelvan a repetirse.