De las aulas a las pantallas del mundo: Conoce a la única docente peruana nominada a los EduAwards 2026

01/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En un hito para la educación y el arte infantil peruano, la docente, compositora e investigadora musical, Vanessa Mispireta Cabrera, ampliamente conocida por miles de niños, padres y educadores como ¡Canta, Maestra!, ha sido oficializada como la única nominada peruana en los galardones internacionales The EduAwards 2026.

Licenciada en Educación Inicial por el Instituto Pedagógico Nacional Monterrico y con especializaciones en España, Vanessa fundó en 2010 la iniciativa ¡Canta, Maestra! con un propósito firme: devolverle al canto su lugar fundamental en el desarrollo cognitivo, motor y emocional de la primera infancia.

Método de enseñanza acompañado con ritmos peruanos

A través de sus producciones discográficas autofinanciadas, Vanessa rompió la estructura tradicional de la canción infantil. Sus composiciones combinan estilos modernos como el pop, rock, cumbia o dancehall, con la riqueza de la música tradicional peruana, integrando ritmos como el huayno, la marinera y el festejo.

Éxitos virales como "Hola, hola con las manos" (con más de 24 millones de vistas en YouTube) o "Congelado" (con 12 millones) son hoy, herramientas de enseñanza cotidianas en miles de jardines de infancia de habla hispana.

"El canto no es solo un recurso de entretenimiento; es el puente pedagógico más potente para conectar emocionalmente con los niños. Ver a escolares de diversos países cantando a ritmo de huayno o festejo demuestra el enorme valor educativo de nuestra cultura", destaca Vanessa Mispireta.

Vanessa Mispireta Cabrera con sus alumnos.

Impacto sin fronteras: De "Aprendo en Casa" a las escuelas de Polonia

El alcance de ¡Canta, Maestra! trasciende con frecuencia las aulas y el ámbito digital. Muestra de esta vocación social e inclusiva se dio durante la pandemia por COVID-19, cuando la docente cedió gratuitamente los derechos de sus canciones al Ministerio de Educación del Perú para acompañar el programa nacional "Aprendo en casa".

Esta proyección rebasó fronteras en 2022, tras la firma de un convenio con una editorial polaca para incorporar sus composiciones en el método oficial con el que cientos de niños en Polonia aprenden español. Paralelamente, su compromiso con la formación pedagógica la ha llevado a dictar conferencias y capacitar a miles de maestros en países como Estados Unidos, México, Costa Rica, Ecuador, El Salvador y Paraguay.

Hoy, a punto de llegar a medio millón de suscriptores en YouTube, 100 000 oyentes mensuales en Spotify y una reciente graduación en Producción Musical, Vanessa Mispireta busca consolidar este recorrido a través de The EduAwards, una plataforma de alcance continental nacida para visibilizar a los educadores y líderes académicos que están transformando la enseñanza en la región.

Firme respaldo en plataformas digitales como YouTube y Spotify.

El proceso de votación del público ya se encuentra abierto de manera totalmente gratuita, ingresando a la plataforma oficial de los premios y la expectativa por esta nominación culminará el próximo 13 de noviembre de 2026, fecha en la que se llevará a cabo la gala de premiación en la Ciudad de México.

La nominación de Vanessa Mispireta en The EduAwards 2026 no solo representa un logro personal en su trayectoria como docente y artista, sino que también pone en valor el talento pedagógico y la riqueza musical del Perú ante toda América Latina. Con la gala final cada vez más cerca, ¡Canta, Maestra! busca demostrar que la música sigue siendo el lenguaje universal más poderoso para educar.