César Vega reaparece tras confesiones de Suheyn Cipriani en 'El valor de la verdad': "Soy alcohólico"

Las confesiones de Suheyn Cipriani en El valor de la verdad remecieron el mundo del espectáculo al revelar actos de violencia e irregular comportamiento bajo los efectos del alcohol por parte de César Vega. Ante la ola de comentarios, el salsero reapareció públicamente para explicar lo que, según él, realmente ocurrió durante su relación con la modelo.

César Vega rompe su silencio

Luego de que Suheyn Cipriani expusiera crudos episodios de agresión física, verbal y psicológica en su visita al programa El valor de la verdad, César Vega decidió reaparecer públicamente para dar su propia versión.

El salsero chalaco, conocido por su potente voz en los escenarios, se presentará este domingo 17 de agosto en el dominical Día D, donde admitirá detalles de su pasado tormentoso.

En el avance ya se le escucha asegurar: " Soy alcohólico y no vengo a justificarme ", indicando que su problema con la bebida fue un factor clave en la violencia que se desató mientras convivía con Suheyn Cipriani.

Durante la entrevista, el artista de 31 años no solo aceptó haber sido violento, sino que incluso reveló que llegó a destruir parte del departamento que compartía con la exparticipante del Miss Perú.

Entre los pasajes más impactantes, confesó que llegó a romper 12 puertas de la vivienda a patadas cuando se encontraba fuera de control. "He destrozado doce puertas", indicó, señalando que aquello sucedía en medio de discusiones provocadas —en su mayoría— por su consumo de alcohol.

¿Qué dijo Suheyn Cipriani?

La entrevista de César Vega llega apenas una semana después de que Suheyn Cipriani, exparticipante del Miss Perú, contara detalles desgarradores sobre la relación que mantuvo con el cantante de salsa.

En su visita al programa de Beto Ortiz, la modelo aseguró que vivió episodios reiterados de violencia por parte de César Vega, especialmente cuando él se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Según relató, el salsero rompía puertas como forma de canalizar su ira para evitar golpearla directamente, aunque también afirmó que en varias oportunidades sí llegó a sufrir agresiones físicas.

Uno de los momentos más duros que contó Suheyn Cipriani ocurrió cuando estaba embarazada y logró grabar en video una agresión, registrando cómo le pedía entre lágrimas que dejara de golpearla mientras relataba el dolor que sentía en ese instante.

Con esta reaparición, César Vega abordó las confesiones que Suheyn Cipriani realizó en El valor de la verdad, aceptando responsabilidad por su adicción al alcohol y confirmando que se vivieron momentos de violencia durante la convivencia.