Youtuber Gerardo Pe admite reconciliación con Roxana Molina: "Nunca estuve desenamorado"

La reconciliación entre Gerardo Pe y Roxana Molina ha encendido las redes sociales, luego de que el popular youtuber revelara que sigue enamorado y que, tras un tiempo separados, está más cerca que nunca de retomar su relación con la locutora, confirmando que lo suyo nunca se terminó del todo.

Gerardo Pe se reconcilia con Roxana Molina

Tras un año alejado de Roxana Molina, el creador de contenido Gerardo Vásquez —más conocido como Gerardo Pe— sorprendió a todos al confirmar que se reconcilió con la influencer.

Aunque durante las últimas semanas era protagonista de numerosas bromas en su podcast Todo Good, especialmente por parte de sus compañeros Laura Spoya y Mario Irivarren, el youtuber finalmente contó su verdad: nunca dejó de amar a Roxana Molina y hoy está decidido a empezar de nuevo con ella.

"Es que yo nunca he estado desenamorado, jamás. Yo habré conocido a otras personas, habré sentido gusto, habré sentido como que afecto, pero nunca volví a sentir un amor tan grande como el que sentía por Roxana. Jamás", confesó el tiktoker, asegurando que estos meses de separación fueron clave para reflexionar.

Aseguró incluso que buscaba la personalidad de la locutora en otras personas, pero nunca pudo olvidarla. "Hace unos días le dije: 'Agradezco al universo de que nos haya separado todo este tiempo porque de alguna manera me hizo dar cuenta de que tú eres la persona'", reveló, dejando al descubierto el amor que todavía lo une a su expareja.

¿Por qué terminaron Gerardo y Roxana?

Gerardo Pe y Roxana Molina tuvieron una relación de cinco años e incluso tenían planes de boda, hasta que todo terminó abruptamente por un incidente que se volvió viral.

Según contó la propia Roxana Molina en el podcast de Christopher Gianotti, descubrió conversaciones comprometedoras en la computadora del youtuber cuando fue a recoger un cable a su casa.

Al ver la laptop encendida, ingresó y halló mensajes en WhatsApp e Instagram con otras mujeres. "Yo era más 'cachuda' que más mandada a hacer. Como el hombre te puede mentir en la cara... descubrí mensajitos", comentó.

Cuando Gerardo Pe encarado, intentó justificarse, pero ella decidió terminar la relación de inmediato. Incluso le dijo: "Sabes que te mereces a alguien que sea igual que tú". Tras eso, no lo volvió a ver durante un año.

La polémica creció cuando Gerardo hizo bromas sobre el tema en su podcast, donde sus compañeros insinuaban una supuesta reconciliación. Finalmente, fue Laura Spoya quien soltó la 'bombita': "¿Es la confirmación que ya sabíamos confirmada?", dejando claro que la pareja volvió.

Con esta declaración, el youtuber Gerardo Pe dejó en claro que la reconciliación con Roxana Molina es una realidad, confirmando que ambos decidieron darse una nueva oportunidad luego de un año separados tras el escándalo.