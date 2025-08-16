RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Cotización del dólar

Precio del dólar en Perú del sábado 16 de agosto: ¿Cuál es el tipo de cambio para la compra y venta?

Mantente informado sobre el precio de la compra y venta del dólar en el Perú durante la jornada de este sábado 16 de agosto. Además, encuentra dónde podrás cambiar la divisa de manera segura.

Precio del dólar hoy en Perú.
Precio del dólar hoy en Perú. (Composición Exitosa)

16/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 16/08/2025

Síguenos en Google News Google News

El tipo de cambio del dólar en Perú se mantiene en cifras fluctuantes este sábado, 16 de agosto. En las casas de cambio y bancos locales, el precio de la moneda estadounidense presenta una variación que puede impactar tanto en los mercados como en las operaciones de compra y venta. 

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú?

El dólar suele ser una moneda de referencia internacional. En ese marco, es importante mantenerse informado del precio del dólar a través de fuentes confiables para anticiparte a cambios que podrían impactar tu economía; por ello, te revelamos los valores para la compra y venta de esta divisa reportados por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) para el día de hoy.

  • Compra: S/3.557
  • Venta: S/3.563

Estos valores varían respecto a los precios revelados por la misma entidad el 15 de agosto, donde la compra del dólar era de S/3.555 y la venta correspondía a S/3.555. Otra fuente confiable para conocer el precio del dólar es el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que publica al final de cada día hábil un informe sobre el tipo de cambio en el país. 

Tipo de cambio del dólar en Perú, según SUNAT.
Tipo de cambio del dólar en Perú, según SUNAT.

Tipo de cambio en principales bancos del país

Entre otros datos para este sábado, según el portal cuantoestaeldolar.pe, el precio del dólar Ocoña, también conocido como el 'dólar de la calle'; el que se compra y vende en el mercado paralelo, es el siguiente:

Así es la nueva moneda de S/ 1.00 lanzada por el BCR: Está en circulación desde el 16 de julio de 2025
Lee también

Así es la nueva moneda de S/ 1.00 lanzada por el BCR: Está en circulación desde el 16 de julio de 2025

  • Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.540 | Venta S/ 3.570

Sin embargo, debes tener en cuenta que el valor del en nuestro país puede variar en el transcurrir de las horas de este día. A continuación descubre el tipo de cambio del dólar en los principales bancos del país: 

BANCOCOMPRAVENTA
BCP3.5513.566
INTERBANK3.5153.610
BBVA3.4603.637
SCOTIABANK3.5373.579
BANCO DE LA NACIÓN3.5003.630
BANCO PICHINCHA3.5083.508

¿Por qué varía el precio del dólar?

El valor del dólar, al igual que el de cualquier otra moneda, cambia constantemente debido a una variedad de factores. Estos cambios no siempre siguen un patrón predecible, pero existen varias razones clave que influyen en su fluctuación, entre ellas:

Habilitan uso de billeteras digitales para el pago de SUELDOS y obligaciones laborales: Esto es lo que se sabe
Lee también

Habilitan uso de billeteras digitales para el pago de SUELDOS y obligaciones laborales: Esto es lo que se sabe

  • Política monetaria de EE. UU.: Si la FED sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque atrae más inversiones.
  • Precio de las commodities como el cobre y el oro, que Perú exporta, puede generar ingresos en dólares y afectar el tipo de cambio.
  • Factores políticos internos, como la inestabilidad o cambios de gobierno, también generan incertidumbre y pueden hacer que el dólar se aprecie.
  • Intervención del BCRP: Puede intervenir comprando o vendiendo dólares para evitar cambios bruscos en el tipo de cambio.
  • Flujos de capital internacionales.

Antes de comprar o vender dólares puedes consultar las siguientes entidades y no dejarte sorprender:

  • Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS).
  • Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
  • Banco de la Nación (BN).
  • También puedes consultar en medios económicos confiables como Bloomberg, Reuters.

De esta manera, se reveló el precio del dólar para la compra y venta para este sábado 16 de agosto y en qué plataformas oficiales se puede conocer el tipo de cambio en el país.

Temas relacionados Compra del dólar cotización dólar precio del dólar tipo de cambio Venta del dólar

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA