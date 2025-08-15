Choque fatal en Comas habría sido causado por falla mecánica, según experto

15/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La mañana del viernes 15 de agosto amaneció con un trágico accidente vehicular que levantó sospechas respecto al estado de la vía Pasamayito y las condiciones mecánicas del camión, luego que este impactara contra un negocio de abarrotes en el distrito de Comas.

"Vehículo no estaba en buenas condiciones"

En conversación con Exitosa, el exjefe de investigación de accidentes de tránsito de la Policía, el coronel PNP. (R) Franklin Barreto, indicó que el trágico choque de un camión contra una bodega en Comas habría ocurrido por una falla en el vehículo, "este vehículo no estaba en buenas condiciones", comentó

El accidente, que dejó como saldo 3 fallecidos, se habría dado por la pérdida de control del camión, al salir intempestivamente de su vía y luego invadir el carril contrario por donde transitaba la motocicleta con dos pasajeros.

"La pérdida del control de este vehículo debe haber sido provocado por algún tipo de falla. Se nota que el vehículo sale del espacio donde está destinado para transitar y se pasa al otro lado", comentó el exjefe de investigación.

El fuerte impactó, que quedó registrado en la cámara de vigilancia del local, indicó que la velocidad que alcanzaba el vehículo habría sido excesiva. Sin embargo, la opinión del experto refiere que, en realidad, el mismo "vehículo no estaba en buenas condiciones". Barreto recalcó, además, que el vehículo trasladaba materiales 'considerados peligrosos'.

"La fuerza de embate para impactar contra primero, la motocicleta; y luego, contra la fachada de este inmueble, demuestra que ese vehículo no estaba en buenas condiciones y ese tipo de vehículos transportan materiales considerados peligrosos que son supervisados por Osinergmin (Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería) que deben entender una revisión técnica.

Pasamayito requiere barreras de contención, sugiere experto

El coronel PNP, Franklin Barreto, indicó la Vía Pasamayito es, en realidad, una avenida, y que muchos vehículos no respetan el límite de velocidad establecido. Por ello, señaló que, para evitar tragedias, requiere de muros de contención que evitarían tragedias como la ocurrida recientemente. No es la primera vez que esta concurrida vía ocurren este tipo de accidentes, por la falta de supervisión en esta ruta.

