"Perú está preparado en este simulacro multipeligro", aseguró el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro

En comunicación con Exitosa, el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, reafirmó el compromiso de las líneas de acción por parte del gobierno e indicó que los simulacros no son una pérdida de tiempo.

"Perú está preparado en este simulacro multipeligro"

En declaraciones para Exitosa, el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, manifestó que el II Simulacro Nacional Multipeligro es de vital importancia para salvar vidas ante un sismo de gran magnitud. Asimismo, aseguró que esta actividad "no es una pérdida de tiempo", sino que el Perú debe estar preparado frente a una situación de emergencia.

"Nos debe ayudar a prepararnos. Hace 18 años hubo este sismo 7.9 que afectó a muchas familias, pero estos simulacros nos ayudan a que, como ciudadanos, podamos estar prevenidos y responder como autoridades.

Al ser preguntado sobre si el país tiene la capacidad de respuesta frente a un fuerte movimiento telúrico, el ministro Castro indicó que en el simulacro son "17 departamentos más la región Callao que están respondiendo a un sismo normal" pero cuatro tienen escenarios especiales paralelos al sismo como: peligros e inundaciones por lluvia; dos departamentos con incendio, y otro tipo de escenarios probable que ayudan a "enfrentar una situación real".

"Tenemos las capacidades para poder responder y atender en su momento a la población que pueda haberse afectado (...) Tenemos toda la capacidad con caninos, con personal especializado que pueda detectar y pueda rescatar", aseveró.

Dentro de las simulaciones de condiciones de emergencia, se observó en la Plaza de Armas Mayor como algunos bomberos llevaron a cabo una emergencia ficticia de incendio. Para el simulacro, usaron su equipamiento como mangueras y equipo de rescate de emergencia.

Representante de la Municipalidad de Lima

Mario Cassareto, representante de la Municipalidad de Lima, brindó el balance de todo Lima Metropolitana e indicó que el Segundo Simulacro Multipeligro 2025 es un trabajo en conjunto de las Fuerzas Armadas, Bomberos, Policía Nacional, las instituciones de salud y ministerios como el del Ambiente y de Mujer y Poblaciones Vulnerables, "todos participamos porque todos somos defensa civil", comentó.

