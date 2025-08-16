Hernán Barcos tras goleada de Palmeiras a Universitario: "Uno de los peores partidos del año"

16/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La goleada de Universitario de Deportes ante Palmeiras por 4-0 en los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 sigue dando que hablar. Hernán Barcos, delantero con experiencia en torneos internacionales, calificó el resultado como un golpe duro y señaló que para el fútbol peruano es malísimo y difícil de digerir.

Barcos se pronuncia tras goleada a la 'U'

La derrota de Universitario de Deportes ante Palmeiras no pasó desapercibida ni siquiera en tienda blanquiazul. Hernán Barcos, delantero de Alianza Lima, fue consultado por la prensa sobre el papelón merengue y no dudó en analizar el panorama desde su experiencia internacional.

"Triste, creo que Universitario hizo uno de los peores partidos del año. No se encontró el primer tiempo, Palmeiras pudo haberle hecho 5. Esperemos que allá lo pueda revertir. Para el fútbol peruano es malísimo un resultado como este", comentó el argentino, destacando la jerarquía del rival brasileño.

El 'Pirata' reconoció que una caída tan abultada golpea no solo a Universitario, sino a toda la vitrina del fútbol peruano, que venía ilusionada con un posible batacazo internacional. Además, sostuvo que el 'Verdão' fue superior de principio a fin y que, si hubiese afinado más la puntería, el marcador pudo ser escandaloso.

¿Qué dijo Barcos del torneo local?

Pero Hernán Barcos no solo opinó sobre lo que ocurrió en Brasil. El 'Pirata' también fue interrogado por el discreto momento de Alianza Lima en la Liga 1, donde el rendimiento dista mucho de lo mostrado en la Copa Sudamericana 2025.

Ante ello, el goleador íntimo aceptó que internamente se habla del tema y se busca corregir lo antes posible. "Tratamos de hablarlo, de concentrarnos de la misma forma que el campeonato internacional. Obviamente, es difícil porque son dos torneos diferentes y estamos metidos en los dos", expresó en diálogo con L1 MAX.

"Pero pasa que en el torneo local no juegas a lo mismo del internacional. Eso lo tenemos que corregir nosotros y esperemos que ante ADT sea el comienzo", añadió.

Asimismo, Hernán Barcos dejó en claro que la plantilla es consciente del bajón futbolístico que atraviesa el equipo en el campeonato local y que es clave retomar el nivel mostrado en la escena internacional si quieren pelear por el título nacional. El duelo ante ADT será la primera gran prueba para mostrar una reacción.

