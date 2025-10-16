Eduardo Ruiz: Cámaras de seguridad ayudarían a identificar al responsable de su asesinato

16/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La gran marcha nacional convocada para este 15 de octubre ha dejado un lamentable saldo de 1 manifestante fallecido, identificado como Eduardo Ruiz. Pese a que la protesta había sido pacífica durante gran parte de la misma, sobre el final se reportaron hechos vandálicos los cuales provocaron fuertes enfrentamientos.

Así fue el preciso momento en que disparan contra Eduardo Ruiz

Desde las primeras horas de la movilización, más de un ciudadano utilizó sus redes sociales para denunciar la presencia de efectivos de la PNP vestidos de civil infiltrados como en anteriores oportunidades. De acuerdo a testigos de este lamentable asesinato, uno de estos agentes habría sido el responsable de la muerte de este artista urbano.

Gracias a una cámara de seguridad ubicada muy cerca a la Plaza Francia, se pudo observar como fue el preciso instante en que Eduardo Ruiz recibe más de un impacto de bala directamente contra su organismo. Las imágenes muestran a un civil corriendo con dirección a la avenida Uruguay portando una mochila negra.

El sujeto en todo momento miraba hacia atrás y cuando estaba a punto de girar la calle, este voltea portando un arma de fuego en su mano derecha y luego realiza una serie de disparos que impactaron directamente contra la víctima.

Luego de los impactos, Eduardo Ruiz cae sobre el pavimento e inmediatamente es rodeado por diferentes transeúntes que se encontraba en aquel lugar. Lamentablemente, el músico de 32 año llegó sin vida al Hospital Arzobispo Loayza donde solo certificaron su deceso.

Es importante precisar que el propio ministro del Interior, Vicente Tiburcio, aseguró que no existió la presencia de agentes de la PNP vestidos de civil infiltrados en la manifestación.

Fiscalía inicia investigación tras la muerte de Eduardo Ruiz

El fallecimiento de Eduardo Ruiz no ha sido pasado por alto por diversas instituciones del Estado. Por ejemplo, el Ministerio Público anunció el inicio de una investigación preliminar para dar con las razones de este lamentable hecho.

Según indicaron, integrantes de la Fiscalía ya comenzaron con las pesquisas de rigor, además de ordenar el levantamiento del cadáver y recolectar pruebas audiovisuales que ayuden a aclarar el suceso.

"La Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo, encargada del caso, dispuso el levantamiento del cadáver en el Hospital Arzobispo Loayza, la recolección de evidencias audiovisual y balística en el área donde ocurrió el hecho en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos", indicó.

De esta manera, imágenes tomadas por cámaras de seguridad serían claves para dar con el paradero del culpable de quitarle la vida a Eduardo Ruiz.