Exembajador asegura que México ha tenido una "actitud muy agresiva" hacia el Perú

01/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el exembajador de Perú en Chile, Carlos Pareja, aseguró que México "ha tenido una actitud muy agresiva hacia el Perú" desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Postura sobre asilo a Betssy Chávez es correcta

En entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el exembajador sostuvo que esta actitud "negativa" se ha ido registrando desde el gobierno anterior al de la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum, quien ha continuado el legado de AMLO.

"Entonces la gota que rebalsó el vaso fue otorgarle el asilo a la señora Betssy Chávez. Yo creo que la posición que ha tenido la cancillería es comprensible porque el Perú no podía continuar dejándose dejar por un gobierno mexicano", sostuvo.

Por lo mismo, consideró que el viaje del canciller Hugo de Zela a la Organización de Estados Americanos (OEA) para sustentar los límites de los asilos políticos es buen visto por él.

"Este diálogo, esta presentación, es a largo plazo. Esto no es algo que se va a resolver en dos, tres meses, yo creo que va para más pero creo que es un buen comienzo que Hugo de Zela, vaya, se presente en la OEA y también va a dialogar con los miembros de Estado", señaló.

Crisis migratoria

Ante la crisis que se viene registrando en la frontera con Chile, luego de que un candidato a la presidencia, José Antonio Kast, quien pasó a segunda vuelta en las elecciones, advirtiera a los migrantes que no respetan las normas de su país que tienen todo el tiempo antes de que inicie su gobierno para salir del territorio chileno.

Ello generó que desde viernes 28 de noviembre, decenas de familias, en su mayoría venezolanas, salgan de Chile cruzando por la frontera con Tacna, con maletas y carpas en manos y hasta interrumpiendo el tránsito.

En este sentido, el exembajador consideró que el candidato no puede expulsar a los migrantes de esa manera sin coordinar con Perú previamente y opinó que podría ser solo una propuesta de campaña. "Tiene que ser una solución consensuada", expresó.

"Evidente se han asustado porque las expresiones del señor Kast han sido duras con respecto a los migrantes irregulares. Ellos en realidad, muy pocos son los que quieren regresar a Venezuela, salieron de Venezuela porque no hay fuente de trabajo y ahora con la situación que hay, hay mucha menos fuente de trabajo, entonces ellos lo que quieren es venir al Perú, como hay presencia del mercado informal", explicó.

