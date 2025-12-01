PJ condena a dos policías y un abogado por detención ilegal y extorsión contra una mujer

01/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial condenó a dos suboficiales de la Policía Nacional del Perú y un abogado por su participación en la detención ilegal, extorsión y uso de documentos falsos en agravio de una mujer en el distrito de Huacho.

Fiscalía realizó gran investigación

El el fiscal provincial, Cristhian Manrique Mendoza, del Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huaura, fue el encargado de la investigación y acreditó la actuación ilícita de los policías y el abogado.

Se trata de los agentes Andrés Malvaceda y Franko Vásquez, quienes fueron sentenciados a seis años de prisión efectiva por los delitos de concusión, abuso de autoridad, omisión de funciones y uso de documento público falso. El abogado es Jacob Aguirre, sentenciado a tres años con pena suspendida por los mismo delitos.

Acusación fiscal

La acusación fiscal la sustentó en audiencia la fiscal adjunta provincial Karla Paola Falcón García, quien sostuvo que la víctima trabaja en una óptica y reclamó a su jefe el pago de horas extra y por fines de semana, sin embargo, con ayuda de los tres imputados acusó falsamente a la mujer de robo y la obligó a subir a un patrullero pese a no haber sido denunciada.

En la sede policial de la Sección de Investigación Criminal (Seincri) Huacho, los suboficiales PNP retuvieron a la mujer de manera arbitraria, elaborando documentos con una firma falsificada del comisario y permitiendo que el abogado redactara un falso contrato de préstamo de 10 mil soles, que el tío de la víctima se vio obligado a firmar a cambio de su libertad.

Como consecuencia, los tres sentenciados deberán pagar una reparación civil de 5 mil soles de forma solidaria, es decir en conjunto, a favor de la agraviada, así como 50 días multa en el caso de los policías y 200 días de multa en el caso del abogado, quien quedó inhabilitado de ejercer el derecho.

Este caso se suma a los cuestionamiento a la institución de la Policía Nacional que ya afronta una serie de críticas y reformas por parte del Ministerio del Interior para mejorar la sanciones hacia malos efectivos como los que realizaron estos actos.

