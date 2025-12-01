Anuncian corte de luz programado para este 2 y 3 de diciembre: ¿Qué zonas se verán afectadas?

01/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Verifica cuáles serán los distritos que se verán afectados con el nuevo corte de luz este martes 2 y miércoles 3 de diciembre. En la siguiente zona podrás conocer el horario en que se suspenderá el servicio de energía eléctrica de forma temporal.

¿Dónde será el corte de luz este 2 de diciembre?

Si estabas pensando en hacer trabajo remoto o quizás usar algún electrodoméstico este martes 2 y miércoles 3 de diciembre, ten en cuenta primero el anuncio dado por la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal). Pues, de acuerdo a su más reciente reporte en redes sociales, cortará el servicio de energía eléctrica en distintos puntos de la región de Arequipa.

¿El motivo detrás de esta medida? Según se detalló, la interrupción del suministro se deberá por trabajos de mantenimiento y acciones necesarias que permitan seguir brindando a sus usuarios, un servicio de calidad y garantizar su continuidad sin más contratiempos e inconvenientes. En ese marco, te revelamos cuáles serán los distritos que se verán afectados este 2 de diciembre:

Sin luz en Castilla desde las 6:00 a.m. a 3:00 p.m.

En urbanizaciones del distrito de Aplao: Acoy, Alto La Barranca, Ampliación Cosos, Ampliación El Castillo I Etapa, Andamayo 1 y 2, Anexo Central Zonas 1 y 2, Aplao, Buenos Aires, Canal Luchea, Caspani, Caspani Zona C, Casquina, Cochate, Cosos, El Castillo, El Colorado, El Monte, Huario Grande, Huatipilla Baja, La Barranca, La Central, La Nueva Central, La Pampa, La Real, Los Puros, Luchea 1 y 2, Mamas, Maran, Ongoro, Querulpa Chico y Grande, Quicay, Rostro de Cristo, Sacay, San José de Huatiapilla Alta, sector Capa Chica, Sunimarca, Virgen del Carmen.

23 de Junio, Huancarqui, La Laja, Las Islas, Nueva Esperanza, Pampa Blanca, Sector Las Tiendas, Tomaca. Urbanizaciones del distrito de Uraca: Anexo La Punta Colorada, Bellavista, Casa Grande, Corire, Desaguadero, El Crucero, El Dique, José Olaya, La Barrera, La Candelaria, San Francisco, San Vicente, Torete, Toro Grande, Uraca.

Motivo de la interrupción del servicio: De acuerdo al reporte de Seal, estas localidades arequipeñas se quedarán sin luz mañana por mantenimiento de redes en media tensión (cambio de aisladores y cambio de conductor) en el circuito Pampacolca desde CC-600306.

Sin energía eléctrica este 3 de diciembre

Asimismo, se reporta que el corte de luz también se dará el miércoles 3 de diciembre en las siguientes urbanizaciones, en Arequipa, por mantenimiento de redes en media tensión (cambio de aisladores y cambio de conductor) en circuito Pampacolca desde CC-600306:

Distrito de Machaguay: Acopallpa, Arhuin, Ccactana, Huasicac, Machaguay, Santa Ana, Yaso (Nueva Esperanza).

Distrito de Tipan: Jamajayoc, Paracolca, Tagre, Tipan.

Distrito de Uñon: Piraucho, Uñon.

Distrito de Viraco: Areccocha, Costuro, Huami Chico, Huami Grande, Huami-Turpayto, Jopan, Pampachacra, Pilcuy, Rituy, Viraco, Yaso.

Durante este período, los residentes deben tomar las precauciones necesarias. No olvides el horario programado para el corte del servicio eléctrico en Arequipa este 2 y 3 de diciembre.