Hincha de Pameiras fallecido en Lima: Martín Ojeda exige que ATU denuncie a Mirabus tras trágico accidente

01/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este último sábado 29 de noviembre, se llevó a cabo la gran final única de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental entre Palmeiras y Flamengo. Pero lo que debió ser una fiesta para todos los aficionados, se convirtió en una verdadera pesadilla para un hincha del 'Verdao' quien perdió la vida trágicamente en Barranco.

De acuerdo a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del lugar, un grupo de torcedores del elenco paulista pasaban un ameno momento a bordo de un bus descapotado de la empresa Mirabus cuando de pronto la víctima identificada como Caue Brunelli Dezottisa, impactó contra uno de los arcos de metal colocados en la Costa Verde quedando casi inconsciente. A pesar de los intentos de sus acompañantes por trasladarlo a un centro de salud, el brasileño no resistió al golpe y perdió la vida.

Martín Ojeda pide que ATU denuncie a Mirabus

A días de este lamentable incidente, las reacciones se siguen dando y ahora Martín Ojeda alzó su voz de protesta. En diálogo con Panamericana TV, el director de la Cámara Internacional de Transporte, pidió que la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao denuncie inmediatamente a los accionistas de Mirabus por ser responsables directos de esta tragedia.

El dirigente dejó en claro que una sanción económica no será suficiente para la familia de la víctima ya que este vehículo no contaba con la tarjeta de circulación exigida por las autoridades para brindar dicho servicio.

"Si no hubiera trabajado ese vehículo, no hubiera un fallecido. No tiene tarjeta, al no tener tarjeta de circulación yo invoco a la ATU no poner solo una sanción porque esta multa no revivirá al doctor, pero el procurador tiene que denunciar a los accionista de esta empresa que ya tuvo un accidente anterior", indicó.

Pide mayor control a las autoridades

En esa misma línea, el dirigente también señaló como responsables a las municipalidades donde operan estas empresas ya que son las encargadas de darles las autorizaciones correspondientes. Ojeda indicó que debe haber una mayor fiscalización para que no vuelva a pasar un hecho similar.

"Estos vehículos los toman en la Plaza de Armas y en los centros turísticos de Miraflores como en cualquier parte del mundo, pero la gente tiene que preguntar sobre la tarjeta de circulación. Solamente se dan los permisos de buses panorámicos a autoridades provinciales", añadió.

De esta manera, el director de la Cámara Internacional de Transporte, Martín Ojeda, pidió a ATU que denuncie penalmente a la empresa Mirabus por el trágico fallecimiento de un hincha de Palmeiras.