Crisis en frontera: Exembajador de Perú en Chile niega que Kast pueda expulsar a inmigrantes ilegales sin consenso del gobierno

Ante la reciente crisis migratoria que golpea la frontera de Perú con Chile, motivada por la posible expulsión de alrededor de 300 mil inmigrantes ilegales de ganar el candidato presidencial José Antonio Kast en el país vecino, el exembajador peruano Carlos Pareja se pronunció en contra de la medida, argumentando por qué no sería viable.

¿Expulsión de inmigrantes sería inviable?

En diálogo con Exitosa, el exembajador de Perú en Chile señaló que el político de derecha ultraconservadora no puede ejecutar dicha medida radicalmente sin coordinar previamente una solución "dialogada, con persuasión y de consenso" con nuestro país.

"Es un tema crónico en realidad, no es algo que haya surgido ahora, pero evidentemente el señor Kast ha levantado esta polvareda. Él no puede expulsar a los ciudadanos venezolanos o colombianos simplemente diciendo que los va a expulsar porque tiene que pasar por Perú. Entonces, tiene que ser una solución consensuada", afirmó.

Según Pareja, la advertencia de Kast formaría parte de una de las tantas propuestas pertenecientes a una estrategia de campaña, en referencia a que aun no se sabe si es que, en la práctica, ejecutaría esta medida.

Culpa a PPK por ola masiva de ilegales

Carlos Pareja también se remonta a los posibles inicios de la ola migratoria de ciudadanos venezolanos en el Perú y Chile, que trajo consigo a miles de migrantes irregulares, y culpó al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que gobernó de 2016 al 2018.

"Evidentemente eso se inició con el gobierno del señor Kuczynski, que abrió las puertas a los venezolanos, incluso cuando empezaron a venir miles de Venezuela, muchos de ellos indocumentados, pero pasaban libremente. Y de aquí, se fueron a Chile, donde los sueldos son un poco mejores, hay mejores condiciones de trabajo", precisó.

El exembajador precisó que, en Chile, la formalidad es mucho mayor que en el Perú, por lo que estos extranjeros se permiten tener acceso a salud y a pensión. Por su parte, en cuanto a los peruanos en Chile, aseguró que la mayoría está en una situación regular, por lo que su integración "ahí es mucho mayor".

"Hemos escuchado que hay más o menos 750 mil venezolanos en Chile, lo cual es un número muy grande. Peruanos en Chile hay alrededor de 300 mil, pero que han entrado a lo largo de muchos años, y la mayor parte de ellos están ya colocados, están integrados, incluso se han casado y tienen hijos chilenos", agregó.

