Ate: Hombre pierde la vida tras violento choque de camioneta contra un camión en la Carretera Central

01/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las pistas de Lima vuelven a teñirse de sangre luego que se registrara un violento accidente vehicular en el kilómetro 13 de la Carretera Central. Lamentablemente, este siniestro dejó una persona fallecida y un herido que hasta el momento lucha por su vida.

Un fallecido deja violento choque en la Carretera Central

El incidente tuvo lugar sobre las primeras horas de este domingo 30 de noviembre a la altura de la Asociación Estrella Andina en el distrito de Ate. Ahí, una camioneta blanca se empotró violentamente contra la parte trasera de un camión que se encontraba estacionado a la derecha de la vía.

Lamentablemente, el vehículo de placa AFK-344 que era conducido por Yonatan Huarcaya Galindo, falleció minutos después. Su copiloto, identificado como Wilfredo Simón Sánchez, resultó herido de gravedad por lo que fue trasladado de inmediato al Hospital de Ate donde se encuentra luchando por su vida.

Hasta el momento se desconoce las razones de este lamentable incidente ya que en las cámaras de seguridad se logra observar como realiza una maniobra peligrosa de manera inesperada. De acuerdo a las imágenes, la camioneta transitaba por el carril izquierdo cuando de pronto cambió de carril al derecho hasta estrellarse violentamente contra la unidad de carga pesada.

Un fallecido deja un choque en la Carretera Central.

Justamente, el dueño y conductor del camión, Amancio Eudosio Paucar Hilario, fue llevado a la comisaría de la localidad para iniciar con los exámenes de rigor. Las primeras informaciones señalan que habría sufrido un desperfecto por lo que optó por cuadrarse a la derecha de la Carretera Central.

Deja en la orfandad a dos niños

Exitosa llegó hasta la escena del accidente para conocer mayores detalles y pudo conversar con un testigo que logró observar el accidente. Según el vecino, el vehículo siniestrado pareció haber perdido el control tras salir de la vía y estrellarse.

"El camión estaba cuadrado y el auto pareció haberse trabado porque se empotró atrás. No sé si estaba borracho. Fue alrededor de las 6 de la mañana", indicó.

Luego del siniestro, la Policía Nacional del Perú cercó la escena para dar inicio a las indagaciones de rigor. Los familiares también llegaron al lugar por lo que se pudo conocer que dejó en orfandad a dos menores niños.

De esta manera, un fallecido y un herido de gravedad dejó un violento choque a la altura del kilómetro 13 de la Carretera Central entre una camioneta y un camión en Ate.