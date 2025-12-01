Camioneros acusan a la PNP de permitir el ingreso de inmigrantes al Perú: "Cobran hasta 100 dólares"

01/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Perú y Chile viven una crisis fronteriza en los últimos días a raíz de la firme propuesta del candidato a la presidencia chilena, José Antonio Kast. El político, que cuenta con la mayor preferencia de la población del país sureño, señaló que desde el primer día de su gestión se expulsará a los miles de migrantes en su país que estén en condición de ilegal o irregular.

Camioneros acusan a la PNP de permitir ingreso de migrantes

Debido a la tensión dentro de la nación chilena, cientos de extranjeros, en su mayoría venezolanos, llegaron hasta Arica, exactamente a la frontera, con la intención de cruzar a nuestro país y dejar atrás los problemas políticos.

Sin embargo, el gobierno de José Jerí decretó estado de emergencia en seis distritos de Tacna por lo que ahora cuenta con presencia de un importante contingente militar el cual resguarda el límite entre Perú y Chile.

Lamentablemente, esto no evita que los migrantes continúen ingresando hasta territorio peruano, según el canal T13. En un reciente reportaje del mencionado medio chileno, se acusa a los agentes de la Policía Nacional del Perú de permitir el ingreso irregular de extranjeros a cambio de un cobro importante de dinero.

Los responsables de esta acusación son los camioneros que transitan por el sector quienes señalaron que los efectivos exigen hasta 100 dólares para hacer cruzar a los migrantes. La mayor prueba de ello es que todas las noches se observa cientos de ilegales en la frontera de los cuales queda un número menor al día siguiente.

"Cobran hasta 100 dólares para hacerlos pasar, no sé como, pero los hacían pasar. No sabemos por donde, si caminando, por lancha o por el cerro, pero hay una corrupción completa", indicó uno de los conductores.

Autoridades chilenas saludaron estado de emergencia

Tras la orden de José Jerí de decretar estado de emergencia en la frontera, las principales autoridades chilenas saludaron esta medida. Según indicaron, la militarización de la zona es importante para reforzar la seguridad en la zona.

No obstante, el alcalde de Tacna, Pascual Güisa Bravo, indicó que esta medida de excepción solo representa un paliativo ya que no es una solución para el problema real.

De esta manera, camioneros peruanos acusaron a la Policía Nacional del Perú de permitir el ingreso irregular de extranjeros a nuestro país tras a cambio de un pago en medio de la crisis fronteriza con Chile.