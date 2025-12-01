José Jerí a transportistas en Santa Clara: "La prioridad de mi Gobierno en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado"

01/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente José Jerí Oré, visitó esta mañana el terminal de la empresa de transportes Trans Service Canadá, en Santa Clara, con el objetivo de abordar las diversas problemáticas que aquejan sus dirigentes, operarios, así como el sector en general, en materia de inseguridad.

La visita se realizó en medio de la vigencia del estado de emergencia a consecuencia de la delincuencia que azota a una buena parte de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, De acuerdo con el portal del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), desde el inicio de la primera declaratoria (22 de octubre) hasta el 29 de noviembre, lamentablemente se reportan 78 asesinatos.

Coordinación para tomar acciones contra las extorsiones y sicariato

Tal como viene llevando a cabo desde el inicio de su gestión con sus visitas inopinadas a las comisarías de la capital y los establecimientos penitenciarios de todo el país, ahora el mandatario parece haber iniciado un recorrido por los paraderos de las principales empresas de transporte de Lima para atender sus demandas "en vivo y en directo".

En ese sentido, también estuvo presente el presidente de la Cámara de Transporte Urbano de Lima y Callao, Ricardo Pareja, con quien analizó esta problemática para adoptar las medidas necesarias para brindar protección a los transportistas y a sus usuarios.

El presidente José Jerí llegó al patio de maniobras de la empresa de transportes Trans Service Canadá, en Santa Clara, distrito Ate, donde dialogó con los transportistas para analizar la problemática de inseguridad que afecta a este gremio y adoptar las medidas necesarias para... pic.twitter.com/9miPq3681n — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) December 1, 2025

Por su parte, el jefe de Estado aseveró que, una de las prioridades de su Gobierno en su lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, en especial en este sector, por lo que, no claudicará ante el hampa y seguirá intensificando sus acciones para lograr la paz y tranquilidad de los transportistas.

Asesinan a presunto integrante de "Los Pulpos" a pocos metro de su casa

Pese a las acciones que viene desplegando, la inseguridad ciudadana sigue llegando a niveles nunca antes vistos en Lima. La noche del 30 de noviembre, Sergio Bolaños Sarmiento, presunto integrante de la organización criminal 'Los Pulpos', recibió 15 impactos de bala en el cuerpo, perdiendo la vida de manera instantánea.

El hecho de sangre ocurrió cerca de las 8:00 p. m. en el cruce de la Av. Brasil, con el Jr. Castrovirreyna, Breña, a dos cuadras de un concurrido centro comercial y pocos metros de la vivienda del presidente José Jerí.

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, mencionó que asesinato podría ser un ajuste de cuentas. "Es una investigación que recién se inicia", señaló, mientras explicaba que la víctima no era ajeno al crimen organizado y que estaba vinculado a la peligrosa banda delictiva.

La delincuencia continúa atacando a los peruanos, desde el Ejecutivo se comprometen a seguir luchando para reducir este flagelo que a diario enluta a más de un familia de Lima y el interior del país.