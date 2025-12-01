Lurín: Vecinos denuncian pistas en mal estado, falta de agua y problemas de desagüe

01/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Grave denuncia. Los vecinos del Asentamiento Humano Santo Domingo de Huarangal, ubicado en el distrito de Lurín, expresaron su malestar e indignación por la falta de servicios básicos y el mejoramiento de las pistas, las cuales afectan su calidad de vida desde hace más de 20 años.

Un equipo de Exitosa llegó la mañana de este lunes 1 de diciembre al mencionado lugar y tras recorrer este punto ubicado al sur de Lima y pudo comprobar la carencias que adolecen sus pobladores, quienes, exigen a la Municipalidad de Lurín, tomar acciones para atender esta problemática latente.

Viven sin agua y desagüe

A través de una denuncia vecinal realizada en nuestra plataforma de WhatsApp, esta mañana llegamos hacia la mencionada zona de Lurín para conocer la terrible situación en la que viven desde hace varios años, según comentan, y que afectan su seguridad y salubridad.

Ante la falta de servicios de alcantarillado, los vecinos de Santo Domingo de Huarangal mencionaron que han mandado a construir silos para almacenar aguas residuales y cada 15 días tienen que pagar entre 200 a 400 soles para que los camiones cisternas extraigan su contenido.

"Acá no hay pistas, solamente tenemos la principal que va camino a Explosivos, que hace unos cuantos años lo hicieron. Las calles alrededor de Huarangal no tienen pista, todo es tierra, los silos colapsan porque no tenemos agua y desagüe, años y años y seguimos esperando", expresó una moradora.

Llamado al alcalde de Lurín

Ante la preocupante forma de vivir a las que están expuestos los vecinos lurinenses, una vecina emprendedora hizo un llamado al alcalde distrital, Juan Raúl Marticorena Pérez, a fin de que pueda acercarse al lugar para que puedan ser nuevamente escuchados, puesto que, en la temporada de verano, los olores fétidos se vuelven insoportables.

"Más de 20 años que yo vivo acá y siempre es lo mismo, no tenemos agua, no tenemos desagüe, en verano no tenemos donde botar agua, estamos realmente abandonados. Quisiera que nos apoye con el desagüe, las pistas y el agua", exclamó.

Los moradores hacen este llamado a sus autoridades para hacerles recordar sus promesas de campaña electoral, puesto que, en este 2026 serán elegidos los nuevos gobernantes locales y tal como indican, lo prometido hace más de cuatros no está siendo cumplido a cabalidad.

Finalmente, al término de la presente nota, desde la Municipalidad de Lurín no han emitido descargo alguno frente a las denuncias vecinales.