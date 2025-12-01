RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
¿Subió el dólar en Perú? Así cotiza el tipo de cambio para la compra y venta, este lunes, 1 de diciembre

Conoce la cotización del dólar hoy, lunes 1 de diciembre, en Perú y a cuánto opera la divisa estadounidense en el mercado paralelo. Aquí los detalles del tipo de cambio para la compra y venta.

Precio del dólar hoy en Perú.
Precio del dólar hoy en Perú.

01/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 01/12/2025

¿Tendencia a la baja? El precio del dólar en Perú sigue siendo un tema que mantiene a la expectativa a muchos. Por ello, te revelamos cuál es la cotización del tipo de cambio de esta divisa en la jornada de este lunes, 1 de diciembre.

¿Cuánto está el dólar hoy, 1 de diciembre?

Llegó diciembre y con ello, una de las fechas más esperadas por todos: ¡Navidad! En este mes, muchos ya cuentan con la disponibilidad de sus aportes a la AFP gracias a la Ley N.º 32445 y en ese marco, buscan la información necesaria que les permita tomar decisiones acertadas para saber si es el mejor momento para invertir su dinero en dólares. 

Conocer el precio actual de la moneda estadounidense en Perú, les permitirá entender cómo funciona la economía global, cómo afectará sus finanzas personales o comerciales y cómo planificar de manera más efectiva sus gastos. Una de las entidades que les ayudará a mantenerse al día con el comportamiento y las fluctuaciones del dólar es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Recuerda que el tipo de cambio revelado por el organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), no cambia durante los fines de semana y días feriados porque la entidad que fija los tipos de cambio no opera en esos días. A continuación te mostramos cuál es el valor del dólar este lunes, 1 de diciembre:

Tipo de cambio
LUNES, 1 DE DICIEMBRE

COMPRA

 

 

 

 

VENTA

  
    

S/ 3.357

       

S/ 3.368

    

Tipo de cambio mercado paralelo

La institución actualiza estos valores en sus plataformas durante los días hábiles, de lunes a viernes y puedes revisarlo a través de este LINK. Sin embargo, de acuerdo al precio dado a conocer, se puede entender que el dólar mantiene una tendencia a la baja, en comparación al último viernes, 28 de noviembre, donde la compra era de S/3.360 y la venta: S/3.371.

Por otro lado, según las cifras reveladas por el portal cuantoestaeldolar.pe, el precio de esta divisa en el mercado paralelo o casas de cambio es de: 

  • Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.350 | Venta S/ 3.375

Precio dólar Sunat y paralelo.
Precio dólar Sunat y paralelo.

¿Por qué varía el precio del dólar en Perú?

Por otro lado, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) dio a conocer a cuánto cerró el dólar el viernes, 28 de noviembre: en 3,3650, (con una apertura de 3,3645), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3619, con un máximo de 3,3640 y un mínimo de 3,3570. 

Así cerró el tipo de cambio ayer, viernes 28 de noviembre.
Así cerró el tipo de cambio ayer, viernes 28 de noviembre.

Recuerda que el precio del dólar varía debido a distintos factores, entre ellos: la intervención del BCRP, que se encarga de regular el mercado cambiario comprando o vendiendo dólares; inflación y tasas de interés, comercio exterior, factores internacionales como políticas monetarias de la Reserva Federal de EE. UU., incertidumbre política en Perú, entre otros.

¿Dónde consultar el tipo de cambio?

También puedes mantenerte informado sobre el tipo de cambio de esta moneda extranjera en las siguientes entidades: 

  • La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
  • Banco de la Nación (BN).
  • Medios económicos confiables como Bloomberg y Reuters.

Así que si estás pensando en comprar o vender dólares en Perú, lo ideal es que sepas cómo cotiza el tipo de cambio este lunes, 1 de diciembre, de acuerdo a la Sunat y el BCRP, para evitar pérdidas o afectaciones a tu economía.

