Educación inicial 2026: Minedu ratifica ingreso desde los 3 años cumplidos a esta fecha

28/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Educación (Minedu) ratificó que el ingreso al nivel de educación inicial para las instituciones educativas públicas y privadas es a partir de los 3 años cumplidos hasta el 31 de marzo.

Con esta medida, el sector de educación buscar proteger el desarrollo integral y respetar los ritmos de maduración en esta etapa clave del aprendizaje.

Criterio pedagógico del Minedu

Según los estándares de aprendizaje desarrollados por el Minedu, para el ingreso al nivel de educación inicial se respetará el criterio de los 3 años cumplidos siguiendo los criterios pedagógicos.

De esta manera, los niños y niñas que hayan cumplido años hasta el 31 de marzo podrán ser matriculados en el año académico escolar del nivel inicial con el fin de proteger y priorizar el bienestar emocional, cognitivo y social.

Según la consideración del Minedu, se está teniendo en cuenta que durante la primera infancia, solo algunos meses de diferencia, pueden marcar "cambios significativos", según precisa.

Diferencias en el desarrollo del lenguaje, la autorregulación emocional, las habilidades sociales y el pensamiento lógico son parte de las consideraciones que se podrían presentar en el aula.

"La edad cronológica es un criterio protector, no arbitrario. Respetar el corte al 31 de marzo permite asegurar que los niños ingresen al sistema educativo cuando cuentan con la madurez necesaria para aprender, convivir y desarrollarse plenamente", indicó el ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán.

No se modificará la fecha

De acuerdo a diversos estudios nacionales e internacionales, se evidenció que los niños menores de edad que cuentan con menor edad en las aulas, a diferencia podrían enfrentar mayores dificultades en comprensión lectora, matemática, comunicación oral y convivencia escolar.

Además, según tales estudios, se suelen registrar mayores niveles de inseguridad, menor participación en clase y un mayor riesgo de fracaso escolar temprano.

Por tal razón, el Minedu precisa que modificar la fecha de corte ampliaría la diferencia de edad entre estudiantes de un mismo grado hasta en 16 meses, marcando una amplia diferencia en edad entre alumnos de la misma aula.

Principalmente es en la etapa inicial es cuando los infantes son altamente sensibles a experiencias de estrés, frustración o exigencias inadecuadas, por lo que se prevé un mejor manejo de su bienestar emocional.

Por ello, el Minedu ha ratificado que a partir de los 3 años cumplidos hasta el 31 de marzo se permitirá el ingreso para la educación inicial para el 2026.