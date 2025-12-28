¡Atención! Nuevo SISMO remeció Lima la mañana del domingo 28 de diciembre

28/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Múltiples temblores en corto tiempo a nivel nacional. Un sismo de magnitud 4.8 se registró la mañana de este domingo 28 de diciembre en Lima provincia, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Conoce el epicentro exacto y las precauciones a toamr en cuenta.

El nuevo movimiento telúrico ocurre tan solo horas después del fuerte sismo de 6.0 que remeció Chimbote la noche anterior y ocasionó daños estructurales en viviendas y establecimientos.

Nuevo sismo sacudió el sur de LIma

Alertando a los ciudadanos del sur de la capital a las 8:09 a.m., el sismo de hoy se registró a 26 km de San Vicente de Cañete, en la provincia de Cañete, región Lima, con una profundidad de 58 km.

Según el reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), el temblor presentó una intensidad de entre 3 y 4, por lo que fue percibido leve por la población.

Sin embargo, otros reportan haberlo sentido durante un tiempo extenso y fuera de lo normal, durante varios segundos.

El COEN no reportó daños y anunció que el monitoreo de las autoridades continúa en zonas vulnerables.

.@sismos_Peru_IGP informa sismo de magnitud 4.8 ocurrido a 26 km al S de San Vicente de Cañete, Cañete - Lima. pic.twitter.com/JTrczH1w7v — COEN - INDECI (@COENPeru) December 28, 2025

La noche anterior se había registrado un fuerte sismo de magnitud 6.0, también el la costa. Ocurrido a las 9:51 p.m. en Chimbote, en la región Áncash, el temblor dejó 10 heridos y daños estructurales. Según la Asociación Sismológica (ASISMET), se trató del sismo más fuerte ocurrido en el territorio peruano en lo que va del 2025 y el más intenso en Chimbote desde 1985.

Importantes recomendaciones para estar preparados

Recordemos que Perú se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores sean recurrentes en nuestro país.

Frente a estas circunstancias, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomienda tener a la mano una mochila de emergencia, la cual deberá contar con los implementos en favor de los miembros del hogar. Aquí te sugerimos algunos insumos que son indispensables:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas.

Durante la actividad sísmica, es fundamental mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caerse debido al movimiento telúrico, así como permanecer en un lugar seguro y no realizar llamadas porque las líneas suelen saturarse.