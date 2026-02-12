RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Movimientos continúan

Sismo HOY, 12 de febrero en Perú: Epicentro y magnitud del fuerte movimiento sentido esta tarde

Este jueves 12 de febrero se registró un fuerte movimiento telúrico que ha remecido al Perú. El reporte del Censis indica que se sintió al noreste del país. Conoce los detalles aquí.

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 12/02/2026

El Centro Sismológico Nacional (Censis) ha reportado un sismo en el país durante la noche de este jueves 12 de febrero alertando a la población peruana. Conoce la magnitud y epicentro del temblor en esta nota.

Sismo de 4.8 en Loreto

El Censis, entidad adscrita al Instituto Geofísico del Perú (IGP), reportó un movimiento telúrico de magnitud 4.8 alrededor de las 4:52 de la tarde de este jueves.

El sismo ocurrió a 181 kilómetros al noroeste del distrito de Andoas, en la provincia de Datem del Marañon, en el departamento de Loreto. De acuerdo al reporte sísmico se precisa que contó con una profundidad de 149 kilómetros, latitud de -2.45, longitud de -77.70.

 

Noticia en desarrollo...

 

