Sismo HOY, 12 de febrero en Perú: Epicentro y magnitud del fuerte movimiento sentido esta tarde

Movimientos continúan
12/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 12/02/2026
El Centro Sismológico Nacional (Censis) ha reportado un sismo en el país durante la noche de este jueves 12 de febrero alertando a la población peruana. Conoce la magnitud y epicentro del temblor en esta nota.
Sismo de 4.8 en Loreto
El Censis, entidad adscrita al Instituto Geofísico del Perú (IGP), reportó un movimiento telúrico de magnitud 4.8 alrededor de las 4:52 de la tarde de este jueves.
El sismo ocurrió a 181 kilómetros al noroeste del distrito de Andoas, en la provincia de Datem del Marañon, en el departamento de Loreto. De acuerdo al reporte sísmico se precisa que contó con una profundidad de 149 kilómetros, latitud de -2.45, longitud de -77.70.
Noticia en desarrollo...