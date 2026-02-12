Sismo HOY, 12 de febrero en Perú: Epicentro y magnitud del fuerte movimiento sentido esta tarde

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Centro Sismológico Nacional (Censis) ha reportado un sismo en el país durante la noche de este jueves 12 de febrero alertando a la población peruana. Conoce la magnitud y epicentro del temblor en esta nota.

Sismo de 4.8 en Loreto

El Censis, entidad adscrita al Instituto Geofísico del Perú (IGP), reportó un movimiento telúrico de magnitud 4.8 alrededor de las 4:52 de la tarde de este jueves.

El sismo ocurrió a 181 kilómetros al noroeste del distrito de Andoas, en la provincia de Datem del Marañon, en el departamento de Loreto. De acuerdo al reporte sísmico se precisa que contó con una profundidad de 149 kilómetros, latitud de -2.45, longitud de -77.70.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0078

Fecha y Hora Local: 12/02/2026 16:52:54

Magnitud: 4.8

Profundidad: 149km

Latitud: -2.45

Longitud: -77.70

Referencia: 181 km al NO de Andoas, Datem del Marañón - Loreto — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) February 12, 2026

Reporte del COEN-Indeci

Noticia en desarrollo...