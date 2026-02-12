Miraflores anuncia operativo por San Valentín y multas de más de 3 mil soles a quienes ensucien playas

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Diversos distritos de la capital se alistan para recibir a cientos de ciudadanos quienes celebrarán San Valentín este fin de semana. Por ejemplo, la Municipalidad de Miraflores realizará un operativo especial para mantener el orden de sus calles y, especialmente, en sus playas.

Reforzarán seguridad e impondrán multas

A través de un comunicado, la comuna miraflorina aseguró que reforzará la seguridad y desplegará un importante contingente de serenos a lo largo de sus nueve playas habilitadas. En primer lugar, se restringirá el ingreso de varios artículos de entretenimiento y alimentos para mantener la salubridad del mar.

Dentro de ello estarán prohibido el ingreso a las playas con ollas, menaje, así como la venta de bebidas alcohólicas. Además, buscan evitar que suceda un hecho similar en Agua Dulce por lo que multarán con más de 3 mil soles a quien sea captado arrojando desperdicios.

"Se aplicará una estricta fiscalización para hacer cumplir las normas de convivencia. En esa línea, habrá restricciones respecto al ingreso de ollas con alimentos, vajilla y parlantes; está prohibido el consumo y venta de bebidas alcohólicas .Asimismo, advirtió que arrojar basura o abandonar residuos sólidos en la zona de playa será sancionado con una multa de S/3870, medida disuasiva orientada a proteger el ecosistema marino", indicaron.

Playas de Miraflores serán resguardadas durante San Valentín.

Contarán con bodycams

En esa misma línea, los miraflorinos precisaron que para asegurar la aplicación de estas medidas estará a cargo de serenos quienes porten bodycams, radios y otras herramientas que les permitan realizar su trabajo de la mejor manera.

Además, contarán en todo momento con apoyo de la Policía Nacional del Perú quienes se desplegarán por toda la costa miraflorina durante esta jornada especial. Por último, cada una de las platas contará con salvavidas quienes monitorearán cualquier tipo de incidencia por parte de los bañistas.

"Para asegurar la integridad de los asistentes, Miraflores dispuso un importante despliegue de seguridad que incluye serenos equipados con radios y bodycams para registrar las intervenciones en tiempo real. Este esfuerzo se realiza en coordinación directa con el Escuadrón de Emergencia y la Unidad de Salvataje de la Policía Nacional, asegurando presencia policial y de salvavidas en todo el litoral miraflorino durante las celebraciones", añadió.

En resumen, la Municipalidad de Miraflores anunció un operativo especial en todas sus playas durante las celebraciones de San Valentín en este fin de semana. Serenos monitorearán el litoral con apoyo de la PNP.