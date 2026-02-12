Grave accidente en Carretera Central: Choque CUÁDRUPLE deja una persona fallecida

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un violento choque múltiple en la Carretera Central derivó en un trágico final. La mañana de este jueves, cuatro vehículos colisionaron violentamente a la altura del kilómetro 122, en el sector de Casapalca, provincia de Huarochirí, dejando un fallecido y varios daños materiales.

El hecho ocurrió a las 8:44 de la mañana. Los protagonistas del accidente fueron dos automóviles, una camioneta y un semitráiler que transportaba frutas, según informó la concesionaria Deviandes.

Producto del impacto, la mercadería de uno de los vehículos, una gran cantidad de alcachofas, terminó regada en la carretera. Asimismo, el siniestro vial no solo dejó cuantiosos daños materiales, sino también varias personas heridas.

Inicialmente, el choque cuádruple provocó una gran congestión vehicular, lo que posteriormente obligó al cierre parcial de la Carretera Central, dejando varados a decenas de vehículos en ambos sentidos de la vía.

Actualmente, el tránsito se encuentra restringido y solo los vehículos menores están ingresando por una trocha improvisada, generando largas filas y desesperación entre transportistas y pasajeros.

Al lugar de los hechos llegaron efectivos de la PNP y personal de emergencia para atender a los heridos y realizar las diligencias las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del accidente y liberar la vía para restablecer el tránsito en la zona.

A los conductores que deban transitar por la zona afectada, especialmente en tramos como Casapalca, se recomienta conducir con extrema precaución, ya que el clima y la geografía aumentan más el riesgo de accidentes.

Asimismo, una ambulancia que llegó al lugar del accidente confirmó el fallecimiento del conductor de la camioneta. Las demás unidades resultaron con daños materiales de consideración debido al fuerte impacto.

