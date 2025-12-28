RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Respecto al año pasado

¡Alerta! Incendios durante fiestas de fin de año AUMENTARON en 15% en Lima y Callao en 2025

El Cuerpo General de Bomberos informó que, durante el feriado de Navidad del 2025, las emergencias por incendios se incrementaron a 90 en un solo día, superando ampliamente al 2024.

Las cifras de emergencias de fin de año se intensifican. El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú informó que, hasta el momento, los incendios provocados por fiestas navideñas este 2025 se incrementaron entre 15% y 20% respecto al 2024 en Lima y Callao.

90 incendios solo el pasado 25 de diciembre

En diálogo con Andina, el jefe de prensa e imagen de dicha institución, Leonidas Telenta, señaló que los recientes siniestros suscitados se debieron al uso de artefactos pirotécnicos y fallas en instalaciones eléctricas.

Telenta informó que, solo el feriado del jueves 25 de diciembre, se registraron aproximadamente 90 incendios en la capital peruana. Entre ellos, destacó uno de gran magnitud ocurrido en la cuadra 11 de la avenida Francisco Pizarro, en un almacén ilegal en el Rímac.

"Entre noviembre y diciembre se ha registrado un incremento del 15 % al 20 % de emergencias respecto al año pasado, lo cual resulta preocupante. Conforme se acercan las fiestas, las causas más recurrentes son la pirotecnia y, en otros casos, los cortocircuitos por cables en mal estado", detalló.

El vocero del Cuerpo General de Bomberos subrayó que, pese a las campañas de prevención anuales, el constante uso de la pirotecnia como celebración por Navidad y Año Nuevo continúa generando incendios y daños colaterales.

Además, consideró que estos artefactos no solo representan una amenaza para viviendas y personas, sino que también afectan a seres vulnerables como mascotas y niños, quienes pueden sufrir lesiones graves por la manipulación.

"El ruido de las bombardas provoca desesperación en los animales, que suelen huir por su alta sensibilidad auditiva. Asimismo, los niños son los más vulnerables, con casos de amputaciones de dedos o lesiones en la vista", advirtió.

Telenta también destacó la afectación al medio ambiente a raíz de la gran cantidad de pirotécnicos quemados, que generan altos niveles de polución en el aire.

En esa línea, se pronunció sobre el siniestro presentado en el distrito del Rímac durante la tarde del día de Navidad, catalogándolo como código 4 dada su magnitud y complejidad.

Recomendaciones para prevenir incendios durante fin de año

Por ello, recomendó a la población evitar el uso de pirotécnicos durante las celebraciones de fin de año y revisar constantemente las conexiones eléctricas en sus viviendas, especialmente en las zonas de las decoraciones navideñas.

"Si se va a dormir, es fundamental desconectar el árbol de Navidad, ya que los cables suelen ser delgados y se recalientan con facilidad", recalcó.

Finalmente, anunció que el Cuerpo General de Bomberos activó un plan operativo especial de cara a estas celebraciones, con despliege de personal en estado de alerta permanente.

