Incendio en Huachipa: Siniestro en almacén clandestino deja a siete personas afectadas

Un incendio de gran magnitud se reportó la mañana del 12 de febrero en un almacén ubicado en la avenida Los Canarios, urbanización El Club, en la zona de Huachipa (distrito de Lurigancho-Chosica).

La emergencia, catalogada como código 3, movilizó a más de 20 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, entre cisternas, ambulancias y vehículos telescópicos, además de 120 efectivos que trabajaron para confinar las llamas.

El comandante departamental de Lima Este, Carlos Malpica, explicó que el siniestro presentó un riesgo permanente de detonación debido a la presencia de materiales inflamables, como aerosoles, lo que obligó a un ataque frontal con cuatro unidades telescópicas para reducir la temperatura y el humo antes de permitir el ingreso del personal.

La alcaldesa de Santa María de Huachipa, Jacqueline Cartolin, confirmó que el local no contaba con licencia de funcionamiento y operaba de manera clandestina como almacén de aerosoles.

Atención médica

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), desplegó cinco ambulancias para atender a los afectados. En total, siete personas recibieron atención médica, principalmente por dificultades respiratorias debido al humo, además de dos casos de hipertensión, dos heridas y un cuadro de ansiedad.

Todas ellas fueron estabilizadas en el lugar y ninguna requirió traslado inmediato a hospitales. Una ambulancia adicional permaneció en alerta en la zona para responder a cualquier eventualidad.

Impacto en la zona

Las explosiones de aerosoles generaron alarma entre los vecinos y afectaron algunas viviendas cercanas. Sedapal y la Municipalidad de Lima apoyaron con cisternas de agua para sostener las labores de los bomberos, que enfrentaron dificultades por la insuficiencia de la red pública. El incendio fue finalmente confinado tras varias horas de trabajo, aunque las labores de enfriamiento continúan hasta el cierre de esta nota.

El siniestro en Huachipa expone nuevamente la vulnerabilidad de zonas industriales y residenciales frente a locales clandestinos que operan sin licencia ni medidas de seguridad.

La rápida respuesta del SAMU y la coordinación de los bomberos evitaron una tragedia mayor, pero el caso reabre la dicusión sobre la fiscalización municipal y la necesidad de reforzar controles para prevenir emergencias de esta magnitud.