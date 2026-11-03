El Niño: Gobierno declara estado de emergencia en distritos de todas las regiones del Perú por peligro de lluvias

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno declaró el Estado de Emergencia en varios distritos de algunas provincias de todos los departamentos del Perú y la Provincia Constitucional del Callao, debido al peligro inminente que representan las intensas precipitaciones pluviales asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027.

Estado de Emergencia comprende a 24 departamentos y Callao

La medida fue oficializada este martes 3 de noviembre mediante la publicación del Decreto Supremo N.° 149-2026-PCM en el Diario oficial El Peruano. La disposición establece un periodo de 60 días calendario para ejecutar medidas excepcionales, inmediatas y necesarias que permitan reducir el muy alto riesgo identificado.

Los departamentos comprendidos son Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali, además del Callao.

Cabe precisar que la declaratoria no comprende a la totalidad de distritos de estas jurisdicciones. Los territorios específicos se encuentran detallados en el anexo que forma parte de la norma legal, donde se identifica a las provincias y localidades incluidas en la medida.

La decisión responde a los informes técnicos y situacionales presentados por INDECI, con información del Senamhi, CENEPRED y la Comisión Multisectorial ENFEN, que advierten sobre los escenarios de riesgo relacionados con las lluvias.

¿Qué medidas deberán ejecutar las autoridades?

De acuerdo con el decreto supremo, los gobiernos regionales y las municipalidades comprendidas deberán implementar acciones para reducir el muy alto riesgo existente, además de desarrollar labores de respuesta y rehabilitación frente a las posibles emergencias.

Estas intervenciones contarán con la coordinación técnica y el seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). Asimismo, participarán los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda, Defensa, Interior, Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, Mujer y Desarrollo e Inclusión Social.

🚨Ejecutivo declara Estado de Emergencia en varios distritos de los departamentos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali y la Provincia Constitucional del Callao por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027. Norma rige por 60 días. | @pcmperu Más información ➡️ https://t.co/bEnlDdIo1W — COEN - INDECI (@COENPeru) November 3, 2026

La norma también señala que las acciones deberán guardar una relación directa con el peligro identificado y podrán modificarse según las necesidades y condiciones de seguridad que se presenten durante su ejecución, siempre con sustento técnico de las entidades competentes.

En cuanto al financiamiento, el decreto establece que las intervenciones serán cubiertas con los presupuestos institucionales de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

La declaratoria busca fortalecer la capacidad de prevención y respuesta de las autoridades frente al próximo periodo de lluvias asociado al Fenómeno El Niño 2026-2027. Durante los 60 días de vigencia, será fundamental que las instituciones involucradas ejecuten las medidas previstas para reducir los riesgos y proteger a la población de las zonas identificadas.