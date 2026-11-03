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Corte de LUZ en Lima y Callao este miércoles 4 de noviembre: ¿en qué distritos no habrá electricidad?

Pluz Perú reporta qué distritos de Lima y el Callao se verán afectados con el corte de luz programado para el miércoles 4 de noviembre. A continuación verifica qué zonas se verán afectadas y en qué horarios.

Corte de luz en Lima y Callao, según Pluz Perú.
Corte de luz en Lima y Callao, según Pluz Perú. (Composición Exitosa)

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 03/11/2026

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Pluz Perú anuncia que habrá corte de luz programado para el miércoles 4 de noviembre. A continuación te presentamos qué distritos de Lima y el Callao se verán afectados y en qué horarios será la interrupción temporal del servicio eléctrico.

¿Cuál es la razón del corte de luz en Lima y el Callao?

De acuerdo al comunicado de la empresa Pluz Perú, este nuevo corte de luz para este miércoles, 4 de noviembre, responde a trabajos de mantenimiento preventivo que se ejecutarán ese día con el objetivo de seguir optimizando el suministro y evitar averías a futuro.

En esa línea, exhortó a sus usuarios a tomar medidas previsionales durante el tiempo que dure la interrupción temporal del servicio eléctrico. Asimismo, remarca que el corte no será en un distrito en su totalidad, sino en determinadas áreas y horarios, por lo que se aconseja revisar con anticipación la programación para identificar cuáles son los sectores que no contarán con electricidad mañana.

Programación del corte de luz el 4 de noviembre: distritos, zonas y horarios

Para saber a tiempo si tienes un corte programado, haz clic en el siguiente enlace de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué zonas de Lima y el Callao no tendrán electricidad este miércoles 4 de noviembre.

Áreas afectadas en Santa de Rosa de Quives:

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  • Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:30 p.m. en el C.P. El Olivar av. El Olivar - Ramal mz. BM.

Áreas afectadas en San Juan de Lurigancho:

  • Desde las 9:30 a.m. hasta las 6:30 p.m en:

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Áreas afectadas en Callao:

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  • Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en A.H. Bocanegra sector 5 av. Perú cdra. 50 mz. G12, G17, G 18, G26, G27, G28, G29, G30, G31, G32, G36, G37.

Áreas afectadas en Ancón:

  • Desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Asoc. de Viv. Las Pampas de Piedras Gordas Los Damnificados de Ancón mz. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L.

Áreas afectadas en Ventanilla:

  • Desde las 8:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. en la urb. Parque Porcino mz. 4, 5, 13, 15, 16, 64, S13, zona 12, zona 13, A.H. Los Edificadores mz. A, B.

Áreas afectadas en Comas:

  • Desde las 11:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. en:

Zonas de Comas que se quedarán sin luz
Zonas de Comas que se quedarán sin luz

Áreas afectadas en Lima Cercado:

Desde las 10:00 p.m. hasta las 12:00 a.m. en:

Calle S/N cdras. 4,9, jr. Amazonas cdras. 2, 4, 6, jr. Áncash cdras. 4, 9, 10, jr. Huanta cdra. 2, jr. Huánuco cdras. 2, 3, 4, 5, 6, 9, jr. Jauja cdras. 2, 3, 4, 5, 9, puente Huáscar (Barrios Altos).

Así que ya lo saben ciudadanos luego de anunciarse que habrá corte de luz previsto para este miércoles 4 de noviembre, se recomienda revisar desde ya el cronograma de Pluz Energía para conoce qué zonas de algunos distritos de Lima y Callao se verán afectados, así como los horarios en que se ejecutará la medida.

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