"Pregúntale a tu mujer por qué está mandándole besos a Paolo en el estadio", Ana Paula arremete contra Hernán Barcos

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ana Paula Consorte protagonizó una nueva polémica relacionada con el fútbol peruano luego de arremeter públicamente contra Hernán Barcos y su esposa, Giuli Cunha. La brasileña expresó su molestia por una presunta actitud de la pareja del delantero argentino hacia Paolo Guerrero durante el reciente encuentro entre Alianza Lima y Sporting Cristal.

El potente mensaje de Ana Paula a Barcos

El incidente habría ocurrido la tarde del jueves 29 de octubre, cuando ambos equipos se enfrentaron en el estadio Alberto Gallardo por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1. Aunque el compromiso terminó con una victoria de Sporting Cristal por 3-2, lo que llamó la atención de la pareja del 'Depredador' fue un supuesto gesto de Giuli Cunha desde las tribunas.

Al parecer, la esposa de Hernán Barcos habría enviado besos a Paolo Guerrero durante el desarrollo del partido. Esta situación no habría pasado desapercibida para Ana Paula, quien decidió pronunciarse directamente a través de sus historias de Instagram y dirigirse al delantero argentino para cuestionar el comportamiento de su pareja.

La modelo brasileña incluso instó al futbolista de Alianza Lima a conversar con Giuli y preguntarle por qué habría tenido ese tipo de gestos hacia el padre de sus hijos. Además, dejó en claro que prefería hacerle llegar su reclamo públicamente, en lugar de recurrir a un mensaje privado.

"Buenas noches, Barcos. Con mucho respeto y abiertamente, sin necesidad de enviar un DM, hazme un favor: pregúntale a tu mujer por qué está mandándole besos a Paolo en el estadio", escribió en redes sociales.

Mensaje de Ana Paula a Hernán Barcos

La derrota de Alianza Lima

Sporting Cristal venció 3-2 a Alianza Lima este jueves 29 de octubre, en el estadio Alberto Gallardo, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. El encuentro tuvo cinco goles y se definió en los minutos finales, con una anotación de Santiago González que aseguró la victoria local.

El conjunto celeste abrió el marcador a los cinco minutos, cuando Luis Iberico conectó de cabeza para adelantar a su equipo. Alianza respondió a los 24 minutos mediante Jairo Vélez, quien aprovechó un rechazo defectuoso de Rafael Lutiger y anotó el empate con un potente remate.

La remontada blanquiazul llegó a los 42 minutos, el argentino estableció el empate a los 45 minutos. Santiago González apareció a los 90+2 minutos para marcar el 3-2 definitivo.

De esta manera, el partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima terminó generando repercusiones más allá del resultado deportivo. La publicación de Ana Paula puso bajo los reflectores a las parejas de ambos delanteros y abrió una nueva polémica en torno a Paolo Guerrero y Hernán Barcos.