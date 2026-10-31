Senamhi advierte intenso calor en la costa y sierra del 1 al 4 de noviembre: temperaturas llegarán hasta los 38 °C

31/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió sobre un incremento de la temperatura durante el día en diversas zonas de la costa y la sierra.

De acuerdo con el aviso meteorológico N.° 447, el fenómeno se presentará desde el domingo 1 hasta el miércoles 4 de noviembre, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante las condiciones previstas.

El reporte incluye a 18 regiones del país, entre ellas Lima y Callao , donde las condiciones meteorológicas podrían favorecer una mayor exposición al calor y a la radiación ultravioleta. Asimismo, el organismo señala la posibilidad de ráfagas de viento durante el periodo de vigencia de la alerta.

Aunque el aviso comprende varios días consecutivos, las condiciones pueden variar según la ubicación geográfica y las características meteorológicas de cada zona. Por ello, es importante mantenerse informado a través de los canales oficiales del Senamhi y prestar atención a las actualizaciones que se emitan durante estos días.

¿Qué regiones serán afectadas por el incremento de temperaturas?

Según la información difundida por el Senamhi, las regiones comprendidas en el aviso son Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Tacna y Tumbes.

Durante los cuatro días de vigencia del aviso meteorológico, del domingo 1 al miércoles 4 de noviembre, se prevén temperaturas máximas diferenciadas según las regiones naturales del país. El pronóstico del Senamhi contempla los siguientes valores:

En la costa:

Costa norte: temperaturas máximas entre 24 °C y 38 °C.

temperaturas máximas entre 24 °C y 38 °C. Costa centro: valores entre 24 °C y 32 °C.

valores entre 24 °C y 32 °C. Costa sur: temperaturas entre 24 °C y 30 °C.

En la sierra:

Sierra norte: temperaturas entre 19 °C y 32 °C.

temperaturas entre 19 °C y 32 °C. Sierra centro: valores entre 24 °C y 29 °C.

valores entre 24 °C y 29 °C. Sierra sur: registros entre 19 °C y 28 °C.

Las cifras muestran que la costa norte podría registrar las temperaturas más elevadas durante el periodo de alerta, con máximas de hasta 38 °C. Por ello, se recomienda a la población tomar precauciones frente al calor, evitar la exposición prolongada al sol y mantenerse hidratada.

Radiación UV y ráfagas de viento: ¿qué precauciones tomar?

Ante el incremento de las temperaturas, se recomienda evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad, utilizar sombreros o sombrillas y aplicar protector solar. También es importante mantenerse hidratado, especialmente si se realizan actividades físicas o laborales al aire libre.

La radiación ultravioleta merece especial atención, debido a que puede afectar la piel y los ojos cuando existe una exposición excesiva sin protección. Por ello, conviene utilizar ropa adecuada, gafas con protección UV y buscar espacios con sombra cuando las condiciones lo permitan.

Asimismo, las ráfagas de viento previstas podrían presentarse en algunas zonas durante la vigencia del aviso. Por precaución, se aconseja asegurar objetos que puedan desplazarse y mantenerse informado sobre las recomendaciones de las autoridades.

El aviso meteorológico del Senamhi comprende cuatro días de incremento de temperaturas diurnas en sectores de la costa y la sierra, con posibles ráfagas de viento y exposición a radiación UV. La población de las regiones incluidas deberá tomar medidas preventivas y consultar los reportes oficiales para conocer las condiciones específicas de su localidad.