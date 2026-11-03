Jesús María: cierran espacios públicos hasta el 16 de noviembre por la visita del papa León XIV

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A nueve días de la llegada del papa León XIV al Perú, la Municipalidad de Jesús María anunció el cierre temporal de varios espacios públicos del distrito como parte de los preparativos para la visita apostólica del sumo pontífice. Dicha medida se dará hasta el 16 de noviembre.

Cierre de espacios públicos en Jesús María

Por medio de esta disposición, se dio a conocer que se restringirá el acceso a determinadas áreas del distrito para permitir el montaje de estrados y otras infraestructuras que serán utilizadas durante las jornadas eclesiásticas. Los trabajos también contemplan la colocación de estructuras metálicas en las áreas verdes.

La medida responde a una solicitud formal del Arzobispado de Lima y tiene como finalidad facilitar los trabajos de acondicionamiento e instalación de estructuras para las actividades programadas.

¿Qué espacios públicos estarán cerrados temporalmente?

De acuerdo con la información proporcionada por la comuna, los lugares que serán intervenidos son los siguientes:

Alrededores del Monumento de la Paz.

Parque a la Dignidad del Pensionista.

Berma central de la avenida Salaverry, frente a la Nunciatura Apostólica.

Parque de la Paloma.

En algunos de estos espacios ya se iniciaron los trabajos de instalación de estructuras metálicas. Si bien hasta el momento no se ha dispuesto el cierre total del acceso peatonal, las restricciones podrían ampliarse durante los próximos días conforme avancen las labores de acondicionamiento.

La municipalidad señaló que estas acciones buscan garantizar el desarrollo ordenado de las actividades religiosas previstas durante la visita del papa León XIV, así como proteger la integridad física de los fieles, visitantes y asistentes que acudirán a los distintos puntos de concentración.

¿Hasta cuándo permanecerán cerrados los espacios públicos?

Según el cronograma establecido, las restricciones se mantendrán hasta el próximo 16 de noviembre, fecha en la que culminarían los trabajos de desmontaje de la infraestructura instalada para las actividades papales.

Asimismo, se tiene previsto que, una vez finalizadas estas labores, se restablezca el tránsito peatonal y vehicular en las zonas intervenidas dentro del distrito de Jesús María.

Finalmente, la visita apostólica del papa León XIV al Perú se desarrollará del 11 al 16 de noviembre, con actividades en Lima, Lambayeque, Cusco, Cajamarca y Ucayali. En ese contexto, la Municipalidad de Jesús María mantendrá cerrados temporalmente varios espacios públicos hasta el 16 de noviembre, como parte de las medidas logísticas y de seguridad para recibir a los miles de fieles que participarán en los encuentros religiosos.