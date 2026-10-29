Korina Rivadeneira muestra la construcción de su casa en Venezuela tras terminar con Mario Hart

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Korina Rivadeneira sorprendió a sus seguidores al mostrar imágenes de cómo está remodelando e implementando su casa en Venezuela. La modelo viajó a su país natal hace algunos días y no ha dejado de hacer compras para lo que sería su nuevo hogar, esto luego de terminar su relación de casi 10 años con Mario Hart.

¿Korina se muda a Venezuela?

La bailarina se encuentra recorriendo varias partes de su país y, a través de sus historias, ha mostrado las compras que ha hecho día a día junto a sus familiares y las personas que ha contratado para remodelar su casa. En ninguna de las imágenes aparece cargando materiales de construcción y se la ve muy emocionada.

En otro video, Korina también mostró los exteriores del departamento que está amueblando. En el interior se pudo ver que ha comprado muebles para la sala, la cocina y el balcón, lo cual llamó poderosamente la atención, ya que dejó un mensaje dando a entender que está muy emocionada con el proyecto.

"Seguimos, sin parar", escribió la modelo en sus redes sociales.

Cabe resaltar que también mostró que está amueblando las habitaciones del lugar, lo que deja aún más interrogantes sobre si estaría pensando en mudarse a Venezuela junto a sus dos hijos, luego de terminar su relación con Mario Hart, en medio de polémicas por las dinámicas económicas que llevaban.

Korina Rivadeneira restaura su departamento en Venezuela

Como se recuerda, el piloto y la modelo decidieron hacer pública su ruptura hace algunas semanas, luego de que ella lo acusara de pedirle siempre el 50 % de los gastos de la relación, a pesar de que estaba embarazada o había tenido a sus hijos recientemente. Por otro lado, Mario aseguró que llevaban una buena relación como padres, aunque se sintió alertado por la posibilidad de que Korina decidiera irse a vivir fuera del país junto a sus hijos.

Mario descarta reconciliación con Korina

En un inicio, Mario Hart dejó claro que, pese al final de su matrimonio, mantiene un vínculo cercano con Korina debido a la familia que formaron juntos. Asimismo, señaló que ambos continuarán ligados como padres durante toda la vida, por lo que considera importante conservar una relación adecuada por el bienestar de sus hijos.

"Todo bien, eso es algo que no va a cambiar y como lo he dicho siempre vamos a ser padres toda la vida, así que vamos a estar de una manera ligados unidos", indicó para 'Amor y Fuego'.

Por otro lado, el piloto también fue consultado sobre el trato que actualmente mantiene la modelo venezolana con sus padres. Al respecto, aseguró que la relación continúa siendo buena y que no existe ningún problema entre ellos. Incluso descartó que haya asuntos pendientes por resolver entre él y Korina después de la separación.