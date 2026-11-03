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Se extiende la medida

Gobierno prorroga estado de emergencia en penales de alta peligrosidad por 60 días

La medida, vigente desde el 5 de noviembre, abarca a cinco centros penintenciarios de máxima seguridad. La PNP y las Fuerzas Armadas reforzarán la seguridad ante riesgos de fugas y alteraciones del orden interno.

Prorrogan por 60 días estado de emergencia en cinco penales
Prorrogan por 60 días estado de emergencia en cinco penales (Composición Exitosa)

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 03/11/2026

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El Gobierno prorrogó por 60 días calendario el estado de emergencia en los establecimientos penitenciarios de alta peligrosidad a nivel nacional. La medida, publicada este martes 3 de noviembre, rige desde el 5 de noviembre y busca reforzar la seguridad ante la persistencia de riesgos de fugas, delitos y alteraciones del orden interno.

El alcance de la prórroga

El Decreto Supremo 148-2026-PCM, publicado este martes 3 de noviembre, prorroga el estado de emergencia declarado el 5 de septiembre por la perturbación de la paz y el orden interno en los establecimientos penitenciarios de alta peligrosidad.

La medida comprende a Challapalca, Cochamarca, Miguel Castro Castro, Ancón I y Trujillo Varones. También incluye el perímetro exterior de estos penales, hasta un radio de 200 metros desde sus límites externos.

Durante la vigencia de la norma, se restringen o suspenden los derechos constitucionales a la libertad de tránsito, de reunión y a la libertad y seguridad personales de las personas que ingresen a los penales o transiten por su perímetro.

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PNP y Fuerzas Armadas reforzarán seguridad

La Policía Nacional mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Ambas instituciones desplegarán operativos permanentes para proteger los penales, sus perímetros y las áreas de intangibilidad.

Las intervenciones podrán incluir el control de acceso de todas las personas a los establecimientos, la protección del espacio aéreo y espectro electromagnético inmediato, y operativos de incautación de teléfonos, chips, armas blancas y otros artículos prohibidos. También se realizarán acciones de inteligencia para prevenir fugas, alteraciones del orden y actividades delictivas.

El INPE conservará la administración y custodia de los penales, mientras que la actuación conjunta de la PNP y las Fuerzas Armadas deberá regirse por los principios de legalidad, unidad de acción, necesidad, proporcionalidad y respeto a los derechos fundamentales.

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El Gobierno estableció la extensión del estado de emergencia declarada el pasado 5 de septiembre. La prórroga, que consta de 60 días calendario, busca mantener el control del orden ante de la persistencia de riesgos de fugas, delitos y proteger los perímetros de los penales de mayor riesgo. La medida se aplicará en los centros penitenciarios de Challapalca, Cochamarca, Miguel Castro Castro, Ancón I y Trujillo Varones.

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