Ministro de Justicia responde por presunta corrupción en penal El Milagro: "Hay malos efectivos hasta en la ONU"

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante la consulta de Exitosa sobre la carta de internos del penal El Milagro de Trujillo, quienes denuncian presuntos actos de corrupción y cobro de cupos, el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, señaló que no se puede descartar la participación de malos efectivos en estos hechos.

Respuestas de ministro de Justicia y avance de las investigaciones

El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) abordó la situación del recinto carcelario trujillano y reconoció la posibilidad de que existan agentes involucrados en actos al margen de la ley. La autoridad sostuvo que las acciones de fiscalización se mantendrán vigentes de manera permanente para transparentar el trabajo en el sistema penitenciario.

"Hay malos efectivos hasta en la ONU, no podemos descartar que haya corrupción estamos dentro de un proceso que va a demorar varios meses en el mejor de los casos. Lo que se trata es que cada semana ustedes, la opinión pública, vea que hay una decisión tomada y que estamos avanzando", indicó el ministro.

El pronunciamiento oficial del ministro Ernesto Álvarez se dio luego que Exitosa accediera a la carta redactada por los reclusos y dirigida formalmente al despacho ministerial. Las denuncias señalan una serie de presuntas anomalías dentro de los pabellones que deberán ser materia de verificación e investigación penal.

Detalles de las denuncias presentadas por los internos de El Milagro en Trujillo

A través de los escritos enviados al Ministerio de Justicia, un sector de los más de 600 internos que trabajan en los talleres productivos y estudian para redimir sus penas denunció ser víctimas de cobros semanales obligatorios.

Las misivas detallan que los reclusos deben abonar sumas fijas de dinero y pagos extraordinarios para evitar requisas o evitar represalias físicas por parte de presuntos grupos de poder que dominarían el pabellón 4.

Las acusaciones también apuntan a una presunta red de protección que involucraría a personal técnico del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y a la exdirección del penal bajo la gestión de Wilson De la Torres Valderrama, quienes presuntamente habrían tolerado u omitido acciones de control a cambio de pagos ilícitos mensuales.

Los denunciantes recalcaron la necesidad de ejecutar medidas correctivas urgentes para salvaguardar la integridad de los internos que participan en los programas de resocialización y trabajo al interior del establecimiento.

En ese sentido, el ministro de Justicia Ernesto Álvarez, realizará acciones de supervisión para investigar las denuncias y sancionar a los malos elementos del corrompen el sistema penitenciario del Perú.