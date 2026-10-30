SJM: Enfrentamiento armado deja cinco heridos y genera alarma entre vecinos de San Juan de Miraflores

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un violento enfrentamiento a balazos entre ciudadanos venezolanos dejó cinco personas heridas en San Juan de Miraflores. El tiroteo ocurrió en inmediaciones del mercado Santa Rosa y generó alarma entre los vecinos, mientras que las autoridades encontraron 49 casquillos de proyectil de arma de fuego en la escena del ataque.

Balacera en SJM deja 5 heridos

El hecho se registró cerca de las 9:00 de la noche de ayer, en la calle Los Eucaliptos, a la altura del mencionado centro de abastos. Según la información policial, seis personas se encontraban reunidas al costado del parque El Bosque, consumiendo bebidas alcohólicas, cuando fueron interceptadas por otro sujeto que llegó caminando y comenzó a dispararles reiteradamente.

Ante el ataque, las personas que se encontraban en el lugar repelieron los disparos, lo que desencadenó un enfrentamiento armado que se prolongó por varios instantes. Como consecuencia de la balacera, cinco personas resultaron heridas, entre ellas dos transeúntes que habrían sido alcanzados por proyectiles cuando circulaban por la zona.

Los vecinos, atemorizados por las constantes detonaciones, denunciaron que estos sujetos llegarían desde otros sectores para perturbar la tranquilidad del barrio. Una residente recordó que no sería la primera vez que se producen episodios similares y cuestionó la falta de respuesta policial ante sus reiterados pedidos de intervención.

"En más en dos oportunidades, uno de una oportunidad de 20 balazos, 30 balazos la otra. Toda la gente estamos asustada porque la verdad es tranquilo pero sin embargo vienen de otro lugar la gente está hacer sus cosas ahí en el parque y todos los días a esto se les habla a la policía la policía no hace caso viene de tiempo tiempo y la verdad estamos preocupada no sabemos qué hacer y que pueda estar la tranquilidad que vuelva como siempre ha sido este barrio", dijo una vecina de la zona.

🔴🔵 SJM: Hallan 49 casquillos de bala tras balacera entre venezolanos que dejó cinco heridos. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/lAzhTGOS8x https://t.co/AdLrVwfs4k October 30, 2026

Asimismo, la violencia del ataque quedó evidenciada en tres vehículos que permanecían estacionados en la vía pública y terminaron con más de tres perforaciones de bala. Los cinco heridos permanecían con diagnóstico reservado durante la madrugada: cuatro fueron trasladados al hospital María Auxiliadora y uno al hospital Casimiro Ulloa. Entre los lesionados identificados figuran los ciudadanos venezolanos Monsalve Monsalve José Gregorio y Bernaventa Núñez José Francisco.

En tanto, peritos de Criminalística y agentes de la Policía Nacional acordonaron la escena para realizar las diligencias correspondientes. Durante la inspección, encontraron un par de sandalias y gorras que habrían sido abandonadas por personas que intentaban escapar de sus atacantes.

Finalmente, el móvil del enfrentamiento continúa siendo materia de investigación. La Policía viene solicitando las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en las viviendas cercanas para identificar a los responsables y reconstruir la secuencia de los disparos. Mientras tanto, los vecinos esperan que se refuerce la vigilancia para evitar nuevos episodios de violencia en el sector.